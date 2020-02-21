Bayramiçli kadın üretici serasında yıl boyu çilek üretiyor

Hatice Yavaş tarafından Menderes Mahallesi'nde kurulan 750 metrekarelik serada yılın her ayında kimyasal kullanılmadan "albion" cinsi çilek üretimi yapılıyor.

Kazdağları 'nın bir bölümünün yer aldığı Bayramiç'te üretilen çilekler, kalitesi ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

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