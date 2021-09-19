Bayrampaşa'da intihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti - Son Dakika

- Bayrampaşa'da intihar girişiminde bulunan vatandaşı milletvekili ikna etti

İSTANBUL - Bayrampaşa'da sorunları olduğu gerekçesiyle bir binanın çatısına çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Şahsı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, dün Bayrampaşa Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar ikna çabaları uzun bir süre sonuç vermedi. O esnada mahallede esnaf ziyaretinde bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı olay yerine geldi. Milletvekili Çamlı, intihar girişiminde bulunan şahıs ile konuşmaya başladı. Daha sonra çatıya çıkan Çamlı, burada şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekili Çamlı, bir süre sonra ikna ettiği şahsı da alarak aşağıya indi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile beraber bir süre konuştu. Çamlı'nın intihardan vazgeçirdiği şahsın yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği ve bu nedenle hayatına son vermek istediği öğrenildi.

(SB- MB-ÖFA