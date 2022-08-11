İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA KAÇAK PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA KAÇAK PARFÜM OPERASYONU

11.08.2022 23:27

BAYRAMPAŞA'DA kaçak parfüm sevkiyatı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA kaçak parfüm sevkiyatı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa Kartaltepe ilçesinde bir cadde üzerinde 3 kişinin bir araca kaçak parfüm sevkiyatı yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerine gittiklerinde şüphelilerin parfüm şişelerini bir araçtan diğer araca yüklediklerini belirledi. Ekipler, B.F., C.B., ve H.Ç.?yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet boş parfüm şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAYRAMPAŞA'DA KAÇAK PARFÜM OPERASYONU - Son Dakika

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