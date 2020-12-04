Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi - Son Dakika

Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi

04.12.2020 20:48
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi, System.String[]

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişini erken yapmak isteyen vatandaşlar Bayrampaşa'da zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişini erken yapmak isteyen vatandaşlar Bayrampaşa'da zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kimi vatandaşlar marketlere akın etti kimileri ise alışverişlerini başka zaman almayı tercih etti. Bayrampaşa Muratpaşa mahallesinde bulunan marketlerde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Alışverişini önceden yapan Recep Ortaç, "Alışveriş yapmaya geldim. Genelde besleyici şeyler aldım. Panikle almayacağın şeyi alıyorsun. Gerek yok. Çalıştığımız için kendimize stok yapmak zorundayız. Yemeğimizi dükkanda yiyeceğiz. Dışarı çıkmamız kısıtlı. O yüzden alacaklarımızı şimdiden alıyoruz" dedi. Marketlerde yığılma olduğunu söyleyen Kadir Öztoprak ise, "Kasaplar açık normalde gündüz ama bir aksilik olur diye şimdiden alışveriş yaptık. Marketlerde çok yığılma var. Sıra bekliyoruz risk oluşturuyor bizim için. Çokta panik yapmamak gerekiyor. Market alışverişi için ben yarını tercih edeceğim" diye konuştu. Kasap Ümit Türker, "Bugün yoğundu biraz. Yoğunluğa gerek yok bence çünkü hafta sonu zaten belirli saatlerde açığız. Hiç telaşa gerek yok. Gelenler genellikle kıyma ve tavuk aldılar" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi
Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi

Bayrampaşa, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da marketlerde kısıtlama alışverişi - Son Dakika


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