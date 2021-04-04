Bazı emekli amirallerin açıklamasına siyasi partilerle STK'lerden değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Bazı emekli amirallerin açıklamasına siyasi partilerle STK'lerden değerlendirme Açıklaması

04.04.2021 18:27
Bazı emekli amirallerin açıklamasına siyasi partilerle STK'lerden değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi.

Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, emekli amirallerin açıklamasını değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin önemli meselelerinin bütün toplumsal kesimler tarafından tartışılmasının faydalı olduğunu, tartışılırken meselenin özüne odaklanılması gerektiğini belirtti.

Toplumsal hafızalardaki travmaların, kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metotlarının, toplumsal kutuplaşmaya hizmet edeceğini kaydeden Karamollaoğlu, "Düşünce ve ifade özgürlüğü önemlidir. Sorumluluk sahibi herkes sorunlara odaklanmalı, toplumu kutuplaştıracak davranış kalıpları ile sorunların konuşulmasını engellememelidir." değerlendirmesinde bulundu.

" Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündemi bulunmaktadır"

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güvenlik sorunlarının yoğunlaştığı bugünkü koşullarda, bildirinin "iç cephede karışıklığı kışkırttığı" savunuldu.

Açıklamada, "Tam da ABD emperyalizminin Ukrayna üzerinden Karadeniz'de ve Yunanistan üzerinden Akdeniz'de Türkiye, Rusya ve bütün Asya'ya tehditler yönelttiği sırada, böyle bir bildirinin yayınlanması ciddi bir sorumsuzluktur. Bildiri, iç cephede karışıklık ve TSK'ya karşı güvensizlik yaratan bir rol oynamaktadır." ifadelerine yer verildi.

"İkinci İstiklal Savaşı" ve "Üretim Devrimi" mücadelesi verilen Türkiye'de, ordunun Atatürk'ün çizgisinde, altın çağında ve mücadelenin ön mevziisinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin Montrö'den ayrılmak gibi bir gündeminin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "103 Emekli amiralin bildirisinin Türk ordusunun rütbe sıralaması ve disiplini gibi konulardaki dikkatsizliği de başıbozuk bir olayla karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir. Bu bildiriye liderlik edenlerin Atlantik bağlantıları da kamuoyunun gözünden kaçmamış bulunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

"Siyasete balans ayarı yapılması asla kabul edilemez"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya hesabından, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir beşeri güç var olamaz, siyaset dışı güçler tarafından siyasete balans ayarı yapılması asla kabul edilemez." mesajını paylaştı. Erbakan mesajında, iktidara, bildiriyi siyasi malzeme haline getirerek, özellikle Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki sıkıntıların ve hataların üzerini örtmek için kullanmaması çağrısında bulundu.

"Bu tür açıklamaların karşısındayız"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) de emekli amirallerin açıklamasını, "iyi niyetten ve demokratik bir görüş açıklamasından uzak, milli iradeye karşı bir sorumsuzluk örneği" olarak niteledi.

TEMAD açıklamasında, "Bu bildiri demokrasiye, hukuka, devletimize, milletimize ve ordumuza karşı yapılmış bir açıklamadır." ifadelerine yer verildi.

"TSK'dan emekli, herhangi bir görev ve yetkisi olmayan kişi veya kişilerin, şahsi düşünce ve emellerine Türk ordusu veya emeklilerinin alet edilemeyeceği" vurgulanan açıklamada, "Her zaman devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında, demokrasiye ve milli iradeye saygılı, büyük bir sivil toplum kuruluşu olan TEMAD, emekli askerlerin görüşünü yansıtmaktan uzak, Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin birlik ve beraberliğine zarar veren bu tür açıklama ve eylemlerin her zaman karşısındadır." ifadesine yer verildi.

"Anayasal sisteme karşı suç işlediler"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Kanal İstanbul projesini bahane edip Montrö Sözleşmesi'nin arkasına sığınarak uluslararası güçlerin sözcülüğünü yapanların, bir gece yarısı bildirisiyle milli iradeye ve anayasal düzene saldırı girişiminde bulundukları" belirtildi.

Milletin silahını 15 Temmuz'da millete çeviren darbeciler gibi, bu bildiriye imza atanların da milletin verdiği unvan ve rütbeleri millete karşı kullandığı ve anayasal sisteme karşı suç işledikleri ifade edilen açıklamada, "Darbe imalı bildiriyle ülkemizi bunalıma, milletimizi buhrana sürüklemek isteyenleri şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanların her türlü saldırı araçlarını kullandığı belirtilen açıklamada, bildiriyi tertip edenlerle imza atanların organize bir odak oldukları savunuldu. Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bu karanlık yapıyı deşifre etmesi ve darbe teşekkülü içinde olanların yargı önüne çıkarılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, üyelerimiz ve tüm gönüllü kuruluşlarımızla birlikte darbecilere karşı, milletimizin, devletimizin, idarecilerimizin, güvenlik güçlerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağımızı, bu hain bildiriyi tertip edenlere karşı teyakkuz halinde olunması gerektiğini kamuoyuna saygıyla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Emekli, Türk, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı emekli amirallerin açıklamasına siyasi partilerle STK'lerden değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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