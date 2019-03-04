Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor'da Şok Ayrılık

Bb Erzurumspor'da Şok Ayrılık

55 dakika önce

BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

Bb Erzurumspor'da Şok Ayrılık, System.String[]
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Erzurum ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. BB Erzurumspor'da ligin 8. haftasında göreve başlayan 52 yaşındaki teknik adam, takımın başında yer aldığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, son olarak dün oynanan maçta Galatasaray ile 1-1 berabere kalmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

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