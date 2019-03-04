Bb Erzurumspor'da Şok Ayrılık
55 dakika önce
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.
BB Erzurumspor
, Teknik Direktör Mehmet Özdilek
ile yollarını ayırdı. Erzurum ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. BB Erzurumspor'da ligin 8. haftasında göreve başlayan 52 yaşındaki teknik adam, takımın başında yer aldığı 17 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Özdilek yönetimindeki Erzurumspor, son olarak dün oynanan maçta Galatasaray
ile 1-1 berabere kalmıştı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı
Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun Hocası Kovuldu
BB Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile Yollar Ayrıldı
Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı