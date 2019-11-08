Son Dakika Haberleri: BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak
Son Dakika Kültür Sanat BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak

BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak

7 saat önce

Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann, Bursa'da konser verecek.

BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak, System.String[]

Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann, Bursa'da konser verecek.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan (BBDSO) yapılan açıklamaya göre, besteci ve şef Bujor Hoinic'in yöneteceği konserde, Robert Schumann'ın keman konçertosu keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ın yorumuyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Orkestra aynı zamanda, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Patetik" başlıklı 6. senfonisi ile seyirci karşısında olacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Robert Schumann, Bursa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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