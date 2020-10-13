BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak - Son Dakika

BBDSO orkestra şefi Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye'nin sevilen orkestra şeflerinden Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Türkiye'nin sevilen orkestra şeflerinden Naci Özgüç ve keman sanatçısı Özcan Ulucan'ı ağırlayacak. BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Hikmet Şimşek anılacak. Konserin ilk yarısında Özcan Ulucan, Ludwig Van Beethoven'in "Sol Majör Romans"ını ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın 3 numaralı "Keman Konçertosu"nu orkestra eşliğinde yorumlayacak. Konserin ikinci yarısında orkestra, Edvard Grieg'in "Elegiac Melodies" ve Edward Elgar'ın "Yaylı Sazlar Serenadı"nı Naci Özgüç yorumuyla seslendirecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 15 Ekim'de verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebi reddedildi

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek

Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı

Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor