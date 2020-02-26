BBP'de kongre kararı - Son Dakika
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BBP'de kongre kararı

6 saat önce

Sivas Büyük Birlik Partisi Merkez ilçe Başkanlığında kongre kararı alındı.

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Sivas Büyük Birlik Partisi Merkez ilçe Başkanlığında kongre kararı alındı. Merkez ilçe başkanı Yakup Çoban seçimde aday olmayacağını açıkladı.


Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez ilçe Başkanı Yakup Çoban bugün il başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklaması ile kongre kararı aldıklarını duyurdu. Çoban, ailesinin ve kendi sağlık sorunları nedeniyle aday olmayacağını belirtip, seçilecek arkadaşlarına şimdiden başarılar diledi.


Çoban yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere genel merkezimizin almış olduğu kararla Sivas Merkez İlçe Başkanlığını yürütmekteyim. Görev süremiz boyunca hedefimiz, İlahi kelimetullah, Nizam-ı Alem davasını ileriye götürmek ve şehit genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun bıraktığı yerden bu şanlı bayrağı en yükseğe çıkartmaktı. İşte bu anlayışla hizmet ederek görevimizi ifa etmeye çalıştık. Partimiz kadrolarını genişletmek ve daha dinamik kadrolarla yola devam edebilmek için Sivas Merkez İlçe teşkilatı olarak kongre kararı almış bulunuyoruz. Rabbimiz nasip ederse 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 12.00'da kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongremizin partimize ve camiamıza hayırlar getirmesini dilerim. Aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.


Çoban, sağlık problemleri nedeniyle aday olmayacağını ifade edip, "Bu seçimde aday olmayacağım. Eşimin ve kendi sağlık sorunlarım nedeniyle aday olmayacağımı buradan beyan etmek istiyorum. Yeni arkadaşlara da başarılar diliyorum. Seçilecek arkadaşımıza da elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım" dedi. - SİVAS

Büyük Birlik Partisi, Sivas Merkez, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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