BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'nın yanında olduğunu belirterek, "İşgal altındaki o bölgelerden tamamen Ermeniler çıkartılıncaya kadar Azerbaycan devletinin ve hükümetinin orada sonuna kadar savaşması ve direnmesi gerektiğini, Minsk Grubu'nun ipekli kumaşlarına aldanmaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Yardımcıoğlu, partisinin il başkanlığınca kentteki bir restoranda gerçekleştirdiği "Medya Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Yardımcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'ın yanında olduğuna değinen Yardımcıoğlu, "Türkiye saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a vermiş olduğu destekten dolayı devletimizi yöneten büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yardımcıoğlu, Azerbaycan'ın canı, gardaşları olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan belki bizim bu dünyada iki tane dostumuzdan bir tanesi. Türk milleti Azerbaycan ordusunun ve milletinin yanında. İşgal altındaki o bölgelerden tamamen Ermeniler çıkartılıncaya kadar Azerbaycan devletinin ve hükümetinin orada sonuna kadar savaşması ve direnmesi gerektiğini, Minsk Grubu'nun ipekli kumaşlarına aldanmaması gerektiğini düşünüyorum. Tatlı sözlerine ve güler yüzlerine zamana yayıcı topu dışarıya atmalarına inanmamaları gerektiğini düşünüyorum. Sonuna kadar o topraklardan o Ermeni belası çıkarılıncaya kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin her ne pahasına olursa olsun Azerbaycan'ın yanında sonuna kadar Türk F-16'larının kaldırılması dahil destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. İrade beyanımızı, BBP'nin kurumsal beyanını da bu şekilde duyurmak istiyorum."

Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş'ta açılacak tünellerden birine Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin verilmesi gerektiğini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu isminin şehre yakışacağını vurgulayan Yardımcıoğlu, "Çünkü Muhsin bey, orada hakka, rahmeti rahmana yürüdü. Muhsin Bey'in isminin verilmesi bu şehirdeki insanları kesinlikle onurlandıracaktır, kesinlikle hoşuna gidecektir. Cumhurbaşkanımızın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Tünellerin isminin birileri tarafından belirlenmiş olmasının hiç bir önemi yoktur. O eğer bunun Muhsin Yazıcıoğlu olması yönünde bir irade beyan edecek olursa onun iradesinin karşısına çıkacak herhangi bir irade de yoktur." diye konuştu.

Toplantıya, BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Alagöz, Bülent İspir, İl Başkanı Bilal Odunkıran ile partililer katıldı.