BBP Genel Başkanı Destici, Bitlis'te çeşitli temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü istiyor ki yatırım yapılmasın, istihdam sağlayacak yatırımlar gelmesin, Bitlis ve bölge güzelleşmesin, huzur ve barış olmasın. Çünkü onlar kaostan, şiddetten ve kargaşadan besleniyor. Buna da Bitlis halkının fırsat vermeyeceğine inanıyorum." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'e gelen Destici, "Bitlis Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı dinledi. Destici, ardından Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Daha sonra Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a ziyarette bulunan Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'teki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini belirtti.

Sel afetinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen, kaybolanların da bir an önce sağlıkla bulunmasını temenni eden Destici, "Türkiye bu tür olumsuz afetlerin yaşandığı hadiselerde birlik ve beraber olmayı başarmıştır. Burada da güçlü bir dayanışma örneği sergilenmektedir. Bölgeye bir heyet gönderdik. Büyük ihtimalle ben de yarın bölgede olacağım. Hava şartlarına göre bunu belirleyeceğiz. Bölge insanımız başta olmak üzere milletimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İki gündür bölgede olduklarını, Şırnak ve Siirt'in ardından Bitlis'e geldiklerini anlatan Destici, "BBP olarak son yerel seçimlerde devletin bekasını ve ülkenin bütünlüğünü önceleyerek, bu bölgelerimizde terör örgütünün siyasi uzantıları birtakım yerel yönetimleri ele geçirerek oradan PKK'ya terörist devşirmeye ve lojistik sağlamaya, terör örgütüne ve yandaşlarına güç vermeye devam etmesin diyerek aday göstermedik. Cumhur İttifakı olan partilerimizin, başta AK Parti olmak üzere adaylarını destekledik." diye konuştu.

Giresun'un Dereli, Rize'nin Güneysu, Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin dere yataklarında yer aldığını dile getiren Destici, bu gibi yerleşim yerlerinin riskli alan ilan edilmesinin nedenlerinden birinin de sel ve taşkınlar olduğunu vurguladı.

Destici, bu tür afetlerin 50, 60 veya 100 yılda bir yaşanabileceğini ancak bunlara hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Bitlis Dere Üstü Islah Projesi'ni insanlarımızın can ve mal sağlığı açısından önemli gördüğümü ifade ediyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ülke de bu anlayışla yürütülmeye çalışılıyor. Bu projede istiyoruz ki gönül birliği içinde bir uzlaşma sağlansın. Terör örgütünün siyasi uzantısı, bu tür projeler üzerinden vatandaşımızı ve esnafımızı galeyana getirmeye çalışıyor. Devlete, hükümete ve devletin buradaki kurumlarına karşı kışkırtmaya çalışıyor. Vatandaşımızın asla buna prim vermemesi gerekiyor. Terör örgütü istiyor ki yatırım yapılmasın, istihdam sağlayacak yatırımlar gelmesin, Bitlis ve bölge güzelleşmesin, huzur ve barış olmasın. Çünkü onlar kaostan, şiddetten ve kargaşadan besleniyor. Buna da Bitlis halkının fırsat vermeyeceğine inanıyorum."

Herkesin siyasi görüşü ve düşüncesine saygılı olduklarını vurgulayan Destici, "Kırmızı çizgimiz terör ve şiddet. Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes her konuda fikrini söyleyebilir, inanç hürriyetini sonuna kadar yaşayabilir. Şırnak ve Siirt'ten sonra buraya geldik. Bölge gerçekten 2015'ten sonra başlatılan terörün tüm unsurlarına karşı kapsamlı mücadele ve yatırımlar neticesinde hem huzura kavuşmuş hem barış ortamı çok güçlü şekilde tesis edilmiş hem de yatırımlar gelmeye başlamış. Dolayısıyla buna kimsenin zarar vermesine ve bu süreci sabote etmesine imkan vermeyelim." dedi.

Destici, temaslarının ardından kentten ayrıldı.