BBP Genel Başkanı Destici'den Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Dil Bayramı mesajı Açıklaması

26.09.2022 14:34
BBP Genel Başkanı Destici'den Dil Bayramı mesajı Açıklaması

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dil Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Dil Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Destici mesajında, bilimden sanata, aileden sosyal hayata, devlet yönetiminden uluslararası ilişkilere, hukuktan ticarete, hayata dair her şeyin ancak doğru bir iletişimle kurulan ilişkilerle yürüyebileceğini belirtti.

Tüm dünyada, eğitimin başlangıç noktasında ve ekseninde dilin bulunduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Milletleri önce dillerinden tanırız. İnsanların, insan topluluklarının, milletlerin tarih yolculuklarını, kökenlerini, hatta karakterlerini, konuştukları diller üzerinden takip ve tahlil ederiz. Dünya üzerinde yaşayan Türklerle, aramızdaki en önemli ortak değer, Türkçemizdir. Bugün dünyanın her kıtasında soydaşlarımız yaşıyor. Onlarla bağımız hiç kopmamalı. İletişim içerisinde olmalıyız. İş birliği yollarını aramalıyız. Birbirimize destek olmalıyız. Dünyanın neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar, kardeşlerimizin dayanışması ve birlikteliğinin ilk basamağı Türkçe olacaktır. Türkçenin yaşatılması ve geliştirilmesinin, aynı zamanda milletimizin tüm kültürel değerlerinin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi olduğu inancıyla milletimizin Dil Bayramı'nı kutluyorum."

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Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den Dil Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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