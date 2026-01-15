BBP Lideri Destici'den Miraç Kandili Mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

Destici, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, mübarek kandillerde edilen duaların, dünyadaki zulümlerin sona ermesine vesile olacağını belirtti.

Kandil vesilesiyle Medine-i Münevvere'de olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Cenabıhak, Peygamber Efendimizin miracını kabul ettiği gibi bütün ümmeti Muhammed'in dualarını da kabul eylesin inşallah. Cenabıhak, miracın rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. Başta Medine'de, Mekke'de, Mescid-i Haram'da, Harameyn bölgesinde ve ülkemizde yaşayan milyonlarca kardeşimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum."