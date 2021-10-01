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Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajları

01.10.2021 11:34
Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajları, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Milli Görüş davasının öncülerinden, muhterem büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeye Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milli görüş camiasının ağabeyi, eski İçişleri ve Sanayi Bakanı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." paylaşımını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türk siyasi hayatında önemli görevlerde bulunmuş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, paylaşımında, "İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Saadet Partisi'nin kurucularından değerli siyasetçi ve devlet insanlarımızdan Oğuzhan Asiltürk'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli siyaset insanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, paylaşımında, "Milli Görüş hareketinin kurucu öncülerinden değerli Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." paylaşımı yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Sn. Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, aile efradı, yakınları başta olmak üzere, Milli Görüş Camiasına ve sevenlerine başsağlığı-sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, paylaşımında, "Milli Selamet Partisi döneminden itibaren Milli Görüş partilerinde ve koalisyon hükümetlerinde görev yapan Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı sayın Oğuzhan Asiltürk'ün vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından "Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk'ün vefat haberini az önce aldım. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milli görüş camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımına yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir dava adamı olan Oğuzhan Asiltürk ağabeyimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, makamı ali, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Oğuzhan Asiltürk, Mustafa Destici, Mevla, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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