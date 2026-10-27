BBP lideri Mustafa Destici\'den Cumhur İttifakı\'na devam mesajı

BBP lideri Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin net bir destek mesajı geldi. BBP lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı ile yollarına devam ettiklerini belirterek seçimde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

DESTİCİ'DEN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Cumhur İttifakı içerisindeki konumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. KRT'de konuşan BBP lideri Destici, BBP'nin siyasi tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek ittifak ortaklığına devam ettiklerini ifade etti. Cumhur İttifakı'na yönelik desteklerinin sürdüğünü vurgulayan BBP lideri Destici, geçmişte benimsedikleri siyasi çizgiyi bugün de koruduklarını söyledi.

"DÜN NEREDE DURUYORSAK BUGÜN DE AYNI YERDE DURUYORUZ"

BBP lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki konumlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Dün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde duruyoruz. Cumhur İttifakı'nın içindeyiz, Cumhur İttifakı ile yolumuza devam ediyoruz.”

"YARIN BİR SEÇİM OLSA ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

BBP lideri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruya da açık bir yanıt verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, olası bir seçimde destekleyecekleri ismi şu sözlerle duyurdu: “Yarın bir seçim olsa adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.”