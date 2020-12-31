Bebeği ölü doğmuştu: Hayata döndü - Son Dakika

Bebeği ölü doğmuştu: Hayata döndü

31.12.2020 12:03
Bebeği ölü doğmuştu: Hayata döndü, System.String[]

ACI DOLU GÜNLER GERİDE KALDIChrissy Teigen ve 2013 yılında evlendiği John Legend, çocukları ve bazı aile üyeleriyle birlikte çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı.

ACI DOLU GÜNLER GERİDE KALDIChrissy Teigen ve 2013 yılında evlendiği John Legend, çocukları ve bazı aile üyeleriyle birlikte çıktıkları yat turunda objektiflere takıldı. Çift, uzun süre denize girip yüzdü, su sporları keyfi yaptı. Geçtiğimiz ekim ayında üçüncü bebeğine hamileyken beklenmedik bir dizi talihsizlik sonucu ölü doğum yapan Teigen'in ise eski neşesine kavuştuğu, hayata döndüğü görüldü.

'KİLOLAR YERİNDE DURUYOR AMA UMURUMDA DEĞİL'Hamilelik sırasında aldığı kiloları henüz veremeyen ama bunu umursamadığını da sosyal medya paylaşımıyla ifade eden Teigen, o gün renkli bir mayo tercih etti. Teigen, geçirdiği kanama sonrası bebeğini ölü doğurmak zorunda kaldığında yaşadıklarını ve hissettiklerini sosyal medya aracılığıyla anlatmıştı.

HER ŞEYİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTITeigen, geçtiğimiz ekim ayında, günler süren yoğun bir kanamanın ardından bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Üçüncü çocuklarını beklediklerini sosyal medya hesabından duyuran Chrissy Teigen, geçtiğimiz pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama yapılan bütün müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

'BİLMEDİĞİMİZ BİR ACI'34 yaşındaki model, o anları, neler hissettiğini ve neler düşündüğünü de Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.Chrissy Teigen, hastanede çekilen fotoğraflarıyla birlikte uzun bir mesajı Instagram sayfasından paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Teigen, şok olduklarını ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı. Kendisine verilen kana rağmen, kanamanın bir türlü durmadığını belirtti.

ONA İSİM BİLE VERMİŞLERDİTeigen "Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik. O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak" diye yazdı.

BEBEĞİNE BÖYLE SESLENDİSonra da kaybettiği bebeğine hitaben "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" satırlarını yazdı.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİTeigen'in bu anlatımı bazı çevrelerden "Özel anları kendine saklamalı, sosyal medyada paylaşmamalı" eleştirileri aldı. Ancak birçok kadın kuruluşu, her gün dünyanın dört bir yanında kadınların benzer deneyimler yaşadığını ifade ederek, Teigen'ın bu konuda açık olmasını destekledi.

İKİ ÇOCUK ANNESİ2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaşındaki John Legend'ın 4 yaşında Luna adında bir kızı ve 2 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.

Bebeği ölü doğmuştu: Hayata döndü

John Legend, Medya, Doğum, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bebeği ölü doğmuştu: Hayata döndü - Son Dakika Magazin


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