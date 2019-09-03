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Bebeğini öldürüp intihar etti

2 saat önce

Samsun'da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.

Bebeğini öldürüp intihar etti, System.String[]

Samsun'da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27) girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti. Eşinin onu telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtar ile kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik'in ailesi olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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