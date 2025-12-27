Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik - Son Dakika
Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik

Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
27.12.2025 15:16
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakim Karsu Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak tebrik etti. Bakan Tunç, "Bu fotoğraf; adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin, görevine bağlılığın fotoğrafıdır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi sosyal medya hesabından, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakim Karsu Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşarak tebrik etti.

"KARSU YILDIRIM İLE GURUR DUYDUK"

Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk.

"ÜSTÜN GAYRETİ İÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."

Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
Kaynak: AA

Tekirdağ Saray, Yılmaz Tunç, Güncel, Hakim, Karsu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ***145357*** ***145357***:
    bize böyle insanlar lazım işinin hakkını veren bacım Allah senden razı olsun 45 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    bu tamam sagolsun peki 10 yildir sonuclanmsyan alacak davam ne olacak bakan bey 31 3 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    hepsi böyle olmalı. 19 1 Yanıtla
  • Gy224466 Gy224466:
    Reklamlara devam . 5 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik - Son Dakika
