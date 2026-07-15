Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye - Son Dakika
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Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ev hapsiyle tahliye

Bebek Otel\'in sahibi Muzaffer Yıldırım\'a ev hapsiyle tahliye
15.07.2026 00:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla birlikte tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

MUZAFFER YILDIRIM'A EV HAPSİYLE TAHLİYE

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım, ‘ev hapsi’ şeklindeki adli kontrol kararıyla birlikte tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Muzaffer Yıldırım, 5 Ocak’ta gözaltına alınmıştı. Yıldırım’a ait konut ve işletmelerde aramalar yapılmış ve bazı haberlerde, yapılan aramalarda kumar organizasyonlarında kullanıldığı değerlendirilen poker pulları, para, iletişim cihazları ve dijital materyallerin ele geçirildiği ileri sürülmüştü.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Ocak’ta sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Yıldırım ile birlikte soruşturmanın aynı operasyon dalgasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19’u tutuklanırken, söz konusu isimler arasında Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak da yer almıştı.

Yıldırım’ın Adli Tıp Kurumu’nda alınan örnekler üzerinde yapılan incelemesinde saç örneğinde esrar tespit edildiği iddia edilmişti.

MAL VARLIĞINA EL KONMUŞ, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edildiği ve söz konusu gelirlerin aklandığı yönünde ciddi emareler bulunduğu gerekçesiyle 9 Şubat 2026’da Yıldırım’ın mal varlığına resen el koyma kararı vermişti. Karar aynı gün İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onanmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında ise Yıldırım’a ait 6 şirkete kayyum atanmıştı. 

Öte yandan Bebek Otel Genel Müdürü Arif Altınbulak ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdikten sonra 17 Mart’ta adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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