Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

İstanbul Esenler'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir aylık bebek pusetiyle birlikte otobüs durağına bırakılmıştı. Buz gibi havada bebeğin bırakılmasıyla ilgili soruşturmada yabancı uyruklu anne ve anneanne yakalandı.

BEBEK KORUMA ALTINDA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

ANNE VE ANNEANNE SINIRDIŞI EDİLECEK

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

BEBEK EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.