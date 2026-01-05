Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında

Haberin Videosunu İzleyin
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
05.01.2026 13:17  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında
Haber Videosu

İstanbul Esenler'de bir aylık bebeği otobüs durağına bırakan anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı. Bakanlık tarafından koruma altına alınan evlilik dışı dünyaya gelen bebeğin anne ve anneannesi deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

İstanbul Esenler'de 25 Aralık'ta meydana gelen olayda, bir aylık bebek pusetiyle birlikte otobüs durağına bırakılmıştı. Buz gibi havada bebeğin bırakılmasıyla ilgili soruşturmada yabancı uyruklu anne ve anneanne yakalandı.

BEBEK KORUMA ALTINDA

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta Oruç Reis Mahallesi'nde 100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

ANNE VE ANNEANNE SINIRDIŞI EDİLECEK

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

BEBEK EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Evlilik, Esenler, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Galatasaray’ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe’den vazgeçtim Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: “Devam edecek“ Maduro'yu kaçıran ABD'nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: "Devam edecek"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Şu anda oyuncularla görüşüldü, anlaşmalar sağlandı Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Şu anda oyuncularla görüşüldü, anlaşmalar sağlandı

15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 16:17:47. #7.11#
SON DAKİKA: Durağa bırakılan bebek evlilik dışı ilişkidenmiş! Yakınları gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.