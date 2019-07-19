Bedelli askerler yemin etti
1 saat önce
General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 24. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.
General Kenan Evren
Kışlası İkmal Maliye
Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 24. dönem bedelli
askerler için yemin töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:12
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