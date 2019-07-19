Son Dakika Haberleri: Bedelli askerler yemin etti
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Bedelli askerler yemin etti

1 saat önce

General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 24. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.

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General Kenan Evren Kışlası İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 24. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi.
Kenan Evren, bedelli, Maliye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:12 
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