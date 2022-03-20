BEDEN ÖĞRETMENİ HER KAR YAĞIŞINDA CADDELERİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRİYOR - Son Dakika
Üye Girişi

BEDEN ÖĞRETMENİ HER KAR YAĞIŞINDA CADDELERİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRİYOR

20.03.2022 10:07
BEDEN ÖĞRETMENİ HER KAR YAĞIŞINDA CADDELERİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRİYOR

AVCILAR'da oturan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, her kar yağışında sokak ve caddeleri kayak pisti gibi kullanıyor.

AVCILAR'da oturan beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, her kar yağışında sokak ve caddeleri kayak pisti gibi kullanıyor. Işık, dün gece de kayak takımlarıyla Avcılar ve D-100 Karayolu kenarında kayak yaptı.

Beden öğretmeni Fatih Işık, ekstrem spor ilgisini, her kar yağışında, cadde ve sokaklarda kayarak gösteriyor. Geçtiğimiz ocak ayında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak giden Fatih Işık, geçen haftaki kar fırtınasında Çatalca, Bebek, Galata Kulesi ve Tahtakale Yokuşu ile Zeytinburnu'nda kayak yaptı.

Işık dün geceyi de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki caddelerde kayarak tur attı. Fatih Işık, kısa bir süre D-100'e de geçerek Ambarlı Kavşağı'nda karla kaplı kaldırımda da kayak yaptı. Işık, görüntüleri sosyal medya hesabından 'Biliyorum gözler beni arıyor' mesajıyla paylaştı.

Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimini sürdüren Fatih Işık, kayak dışında, ata binmek ve okçuluğa da ilgisi olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Fatih Işık, Avcılar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEDEN ÖĞRETMENİ HER KAR YAĞIŞINDA CADDELERİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRİYOR - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 10:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: BEDEN ÖĞRETMENİ HER KAR YAĞIŞINDA CADDELERİ KAYAK PİSTİNE ÇEVİRİYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement