Son Dakika Haberleri: Bedensel Engelli Eren ve Annesinin Okuma Yazma Azmi

Bedensel Engelli Eren ve Annesinin Okuma Yazma Azmi

2 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bedensel engelli Eren ile annesi Halime Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, evlerinde verilen kursta okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bedensel Engelli Eren ve Annesinin Okuma Yazma Azmi, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bedensel engelli Eren ile annesi Halime Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında, evlerinde verilen kursta okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yalnızbağlar Mahallesi'nde oturan, bir aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu bedensel engelli kalan 15 yaşındaki Eren ile okuma yazma bilmeyen annesi Halime Can (34) için evlerinde oluşturulan sınıfta kurs düzenlendi.

Yaklaşık 120 saatlik eğitim sonunda okuma yazmayı öğrenen anne ve oğlu, belgelerini Kaymakam Vekili Çağlar Partal'dan aldı.

Eren ve annesini azminden dolayı tebrik eden Partal, "Kursu başarıyla tamamladılar ve okuma yazma öğrendiler." dedi.

Oğluyla okuma yazma kursunu tamamladıkları için mutlu olduklarını belirten 3 çocuk annesi Halime Can da "Okuma bilmek çok güzel bir duygu, artık televizyonda alt yazıları okuyabiliyorum." diye konuştu.

Kurs öğreticisi Caner Erkaraman ise birinci kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Eren ile annesini tebrik etti.

Eren'in babaannesinin de kursa katılarak okuma yazma öğrendiğini dile getiren Erkaraman, "Tabii ki bu kursumuz burada bitmedi, bu birinci kademesiydi. İkinci kademesi de olacak. İkinci kademe de daha iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Can ailesinin evindeki belge takdim programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve Halk Eğitim Müdürü Haluk Ulusoy da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Suşehri, Sivas, Güncel
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