Av. Bedia Teymur'dan dijital medya uyarısı: Hız, etik değerlerin önüne geçmemeli
Av. Bedia Teymur'dan dijital medya uyarısı: Hız, etik değerlerin önüne geçmemeli

10.04.2026 13:34
Mardin’de düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı’nda konuşan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital medyada hızın etik değerleri gölgelememesi gerektiğini söyledi. Gazeteciliğin kamu yararı sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Teymur, dezenformasyon, algoritmalar ve yapay zekâ gibi risklere dikkat çekti.

Mardin’de gerçekleştirilen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, medya dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, programın öne çıkan konuşmacılarından biri de Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur oldu. “Yeni Nesil Gazetecilik ve Etik Değerler” başlığı altında 1. oturumda değerlendirmelerde bulunan Teymur, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde gazeteciliğin temel ilkelerinin korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

BEDİA TEYMUR: DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK ETİKLE AYAKTA KALIR

Konuşmasında gazeteciliğin tarih boyunca mücadelelerle şekillendiğini belirten Bedia Teymur, dijital medyanın da benzer bir süreçten geçtiğini ifade etti. Dijital haberciliğin artık hayatın merkezinde yer aldığını vurgulayan Teymur, “Toplum haberleri artık dijital mecralardan takip ediyor. Bu bir gerçek ve biz de bu dönüşüme uyum sağlamak zorundayız” diyerek sektörün geldiği noktaya dikkat çekti.

“HERKESİN GAZETECİ OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ”

Teymur, günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte herkesin içerik üretebildiğini belirterek bunun önemli riskler barındırdığını söyledi. “Eline telefonu alan herkes bir anlamda gazeteci gibi davranabiliyor” diyen Teymur, bu durumun dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırladığını ifade etti. Gazeteciliğin diğer meslekler gibi belirli standartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Teymur, etik kuralların bu noktada belirleyici olduğunu dile getirdi.

KAMU YARARI VE DOĞRULUK HABERCİLİĞİN TEMELİ

Gazeteciliğin en önemli görevlerinden birinin kamuoyunu doğru bilgilendirmek olduğunu belirten Teymur, haber üretiminde “gerçeklik, güncellik ve kamu yararı” kriterlerinin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yargı kararlarında da bu kriterlerin açık şekilde yer aldığını ifade eden Teymur, gazetecilerin elindeki veriler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu süreçte etik sorumluluğun büyük önem taşıdığını vurguladı.

ALGORİTMALAR VE YAPAY ZEKA YENİ RİSKLER GETİRİYOR

Dijital dönüşümle birlikte yeni tehditlerin de ortaya çıktığını belirten Teymur, özellikle algoritmaların ve yapay zekanın habercilik üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Algoritmalar, neyin öne çıkacağını belirliyor. Bu da gazeteciliğin doğasını etkiliyor” diyen Teymur, bu süreçte gazetecilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Dijital çağda etik değerlerin korunmasının, medya sektörünün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Davutoğlu’ndan Özgür Özel’le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum... Davutoğlu'ndan Özgür Özel'le ilgili dikkat çeken sözler: Namazdan çıkıp telefona bakıyorum...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp’a getirildi Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlüler Adli Tıp'a getirildi
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
Bursa’da genç kızların saç saça kavgası kamerada Bursa'da genç kızların saç saça kavgası kamerada
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım Demet Akalın’dan yıllar sonra gelen doğum itirafı: Ben de yalnız kalmıştım
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
AK Parti Sözücü Çelik’ten Görkem Sevindik’e destek: Bu bir şeref madalyası AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası
Beton yığınları arasında can pazarı Doğrudan sivilleri hedef aldılar Beton yığınları arasında can pazarı! Doğrudan sivilleri hedef aldılar
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi

14:04
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar
FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:59
Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:55
Leyla’nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
Leyla'nın ölümünde, duruşmalara katılmayan annesi zorla getirilecek
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:34
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
11:29
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
Başsavcı açıkladı: Ünlülere yeni bahis operasyonu geliyor
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
