Av. Bedia Teymur’dan dijital medya uyarısı: Hız, etik değerlerin önüne geçmemeli

Mardin’de gerçekleştirilen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, medya dünyasının önemli isimlerini bir araya getirirken, programın öne çıkan konuşmacılarından biri de Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur oldu. “Yeni Nesil Gazetecilik ve Etik Değerler” başlığı altında 1. oturumda değerlendirmelerde bulunan Teymur, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde gazeteciliğin temel ilkelerinin korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti.

BEDİA TEYMUR: DİJİTAL ÇAĞDA GAZETECİLİK ETİKLE AYAKTA KALIR

Konuşmasında gazeteciliğin tarih boyunca mücadelelerle şekillendiğini belirten Bedia Teymur, dijital medyanın da benzer bir süreçten geçtiğini ifade etti. Dijital haberciliğin artık hayatın merkezinde yer aldığını vurgulayan Teymur, “Toplum haberleri artık dijital mecralardan takip ediyor. Bu bir gerçek ve biz de bu dönüşüme uyum sağlamak zorundayız” diyerek sektörün geldiği noktaya dikkat çekti.

“HERKESİN GAZETECİ OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ”

Teymur, günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla birlikte herkesin içerik üretebildiğini belirterek bunun önemli riskler barındırdığını söyledi. “Eline telefonu alan herkes bir anlamda gazeteci gibi davranabiliyor” diyen Teymur, bu durumun dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırladığını ifade etti. Gazeteciliğin diğer meslekler gibi belirli standartlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Teymur, etik kuralların bu noktada belirleyici olduğunu dile getirdi.

KAMU YARARI VE DOĞRULUK HABERCİLİĞİN TEMELİ

Gazeteciliğin en önemli görevlerinden birinin kamuoyunu doğru bilgilendirmek olduğunu belirten Teymur, haber üretiminde “gerçeklik, güncellik ve kamu yararı” kriterlerinin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Yargı kararlarında da bu kriterlerin açık şekilde yer aldığını ifade eden Teymur, gazetecilerin elindeki veriler doğrultusunda hareket ettiğini ve bu süreçte etik sorumluluğun büyük önem taşıdığını vurguladı.

ALGORİTMALAR VE YAPAY ZEKA YENİ RİSKLER GETİRİYOR

Dijital dönüşümle birlikte yeni tehditlerin de ortaya çıktığını belirten Teymur, özellikle algoritmaların ve yapay zekanın habercilik üzerindeki etkilerine dikkat çekti. “Algoritmalar, neyin öne çıkacağını belirliyor. Bu da gazeteciliğin doğasını etkiliyor” diyen Teymur, bu süreçte gazetecilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Dijital çağda etik değerlerin korunmasının, medya sektörünün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun