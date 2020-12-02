Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar - Son Dakika

Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar

02.12.2020 11:51
Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar, System.String[]

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na (İZEV) Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters'tan sonra, dünyaca ünlü grup Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Barry Gibb'den de destek geldi.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'na (İZEV) Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters'tan sonra, dünyaca ünlü grup Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Barry Gibb'den de destek geldi. Gibb, Stayin Alive şarkısını sosyal farkındalık için İZEV'e bağışladı. Şarkının Türkçe versiyonu 'Yanımda ol, Benimle ol' klibi ile 30 milyon izlenme ve toplumda çok yönlü farkındalık yaratılması hedefleniyor.

İZEV, 2 yıl önce toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Another Brick In The Wall'un Türkçe versiyonunu hazırlamıştı. 'Yaşam Hakkı-Duvar' şarkısını Selda Bağcan, Kubat, Koray Avcı ve Funda Arar seslendirmişti. Vakfa destek bu kez, dünyaca ünlü grup Bee Gees'in yaşayan tek üyesi Barry Gibb'den geldi. 30 farklı özel gereksinimli birey yine bir efsane şarkı olan 'Stayin Alive'ı, İZEV aracılığıyla Türkiye'deki özel gereksinimli bireylere hediye edilmesini sağladı. Mottosu Eksik yaprağı sen tamamla olarak belirlenen projeyle, 'Yanımda ol, benimle ol' denilecek. İZEV'in desteklediği down sendromlu ve zihinsel özel gereksinimi bulunan bireyler Bee Gees grubunun desteğiyle gerçekleştirdikleri bu çalışmayı,  3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde duyurarak. 'Yanımda ol, Benimle ol" şarkısıyla ocak ayı itibariyle hedef milyonlara ulaşmak.

6 DİLDE ALT YAZILI OLACAK; TANIDIK SİMALAR KLİPTE YER ALACAK

6 dilde alt yazılı olarak yayınlanacak 'Yanımda ol, benimle ol'un sözleri Hakan Kural, düzenlemesi Selim Çaldıran tarafından yapıldı. Çekimler ise İstanbul'un tarihi mekanlarında gerçekleştirildi. 4 özel gereksinimli gencin İZEV tarafından sır gibi saklanan sürpriz soliste eşlik ettiği video klipte, toplumun her segmentini temsil eden sevilen simalar destek için Bee Gees üçlüsünü canlandıracak.  Klibe, doktor Yavuz Dizdar, haber programcısı Özlem Gürses, milli voleybolcu Eda Erdem, oyuncu Pınar Altuğ, iş insanı Murat Tarman, sanatçı Koray Avcı, milli sporcu Birol Topuz, sosyal medya içerik üreticileri Larissa ve Burak Gacamer eşlik edecek.

"İZEV ULUSLARARASI TOPLUMA TÜRKİYE'DEN BİR MESAJ İLETECEK"

İZEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Merve Kılıç, Yaşam Hakkı-Duvar video klibiyle yüzbinlerce kişinin zihninde engelli bireylere yönelik negatif algılamaları manifest bir duruş sergileyerek yıkmayı başardıklarını, fakat eşit yaşam hakkı oluşturma için yola devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Kılıç, "Devam projesi olan "Yanımda ol, benimle ol"  ile İZEV uluslararası topluma Türkiye'den bir mesaj iletecek. Bu mesajı verenlerse insanların engelli dediği down sendromlu, zihinsel özel gereksinimli bireylerin inancı ve motivasyonu. Artık onlar sanat yoluyla mücadele eden birer aktivist ve savunucu" dedi.

"İZEV GLOBAL ANLAMDA 16 ÖDÜL KAZANDI"

İZEV Başkanı Hakan Kural dünyaya örnek bir farkındalık projesi ile farkındalık yaratmanın yanında ülkemizden dünyaya bir sosyal marka olarak İZEV'i taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kılıç, "Roger Waters 2 yıllığına Another Brick in The Wall şarkısının haklarını İZEV'e bağışlamıştı. Yaşam Hakkı – Duvar adıyla Türkçe olarak yorumlanan şarkının temsil ettiği projesiyle 70 milyon erişime ulaşıldı. İZEV, dünya çapında bilinen bir vakıf haline gelerek, toplumsal farkındalık projeleriyle ülkemizden dünyaya açıldığı 2019 yılında ulusal ve uluslararası 16 ödül almayı başardı" dedi.


Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar
Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar
Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar
Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar

Roger Waters, Pink Floyd, İstanbul, Bee Gees, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bee Gees'ten İZEV'e destek; Seslerini şarkılarla duyuracaklar - Son Dakika


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