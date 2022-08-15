Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü'nden ABD Kongresi Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika
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Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü'nden ABD Kongresi Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Sert Tepki

15.08.2022 21:26
Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü'nden ABD Kongresi Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Sert Tepki

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bazı ABD'li siyasetçiler ile ABD Kongresi üyelerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptıkları ziyarete şiddetli şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Pazartesi günü yaptığı açıklamada bazı ABD'li siyasetçiler ile ABD Kongresi üyelerinin Çin'in Taiwan bölgesine yaptıkları ziyarete şiddetli şekilde karşı çıktıklarını söyledi. Taiwan'a yapılan ziyaretin ABD'nin Taiwan meselesindeki taahhütlerini ihlalinin yeni bir kanıtı ve Taiwan Körfezi'nin iki yakasında barış ile istikrara yönelik bir sabotaj hamlesi olduğunu ifade eden Ma, "Bu tarz yanlış eylemler tek-Çin ilkesi ile Çin-ABD arasındaki üç ortak bildiride yer alan taahhütleri ciddi şekilde ihlal ediyor" diye ekledi. "Bazı Amerikalılar Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretinin ciddi sonuçlarından ders çıkarmamışlar ve Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri de 'Taiwan'ın bağımsızlığı' amacıyla provokasyonlar gerçekleştirmek için Çin karşıtı dış güçleri defalarca kandırdı" ifadelerini kullanan Ma, bu eylemlerin ABD'nin Taiwan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma yönündeki kötü niyetlerini ve DPP yetkililerinin ABD'nin yardımını teşvik ederek "bağımsızlık" aramasını tamamen ortaya koyduğunu belirtti. Sözcü, DPP yetkililerinin "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışı içerisinde dış güçlere bel bağlamaya devam etmeleri halinde daha ciddi cezalarla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü'nden ABD Kongresi Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü'nden ABD Kongresi Üyelerinin Taiwan Ziyaretine Sert Tepki - Son Dakika
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