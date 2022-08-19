Çin, ABD'ye, Egemenliği ve Toprak Bütünlüğünü Savunma Konusundaki Kararlılığını Hafife Almaması Yönünde Çağrı Yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye, Egemenliği ve Toprak Bütünlüğünü Savunma Konusundaki Kararlılığını Hafife Almaması Yönünde Çağrı Yaptı

19.08.2022 22:07
Çin, ABD'ye, Egemenliği ve Toprak Bütünlüğünü Savunma Konusundaki Kararlılığını Hafife Almaması Yönünde Çağrı Yaptı

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD tarafını, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını yanlış hesaplamamasını istedi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD tarafını, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını yanlış hesaplamamasını istedi.

Wang açıklamayı, olağan basın toplantısında, ABD'nin Doğu Asya ve Pasifik İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink'in, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taiwan ziyaretine tepkisiyle ilgili soru üzerine yaptı. Wang, "Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı kışkırtıcı ziyarete ilişkin, olayların bağlamı, nedeni ve seyri son derece açık" dedi. "Tek Çin ilkesine yönelik taahhüdünden geri dönen ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren ABD'dir, tersi değil" diyen Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığını" savunan ayrılıkçı faaliyetleri desteklemek için Taiwan'a gidenlerin ABD liderleri olduğunu, ABD'ye Alaska'nın" bağımsızlığını" desteklemek için gidenlerin Çinliler olmadığını vurguladı.

Sözcü, Çin'in ABD'nin provokasyonuna verdiği kesin yanıtın makul, yasal ve haklı olduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından geniş ölçüde anlaşılıp desteklendiğini söyledi. Wang, ABD tarafı için sorunun tek çözümünün, daha büyük kriz yaratacak pervasızca hareket etmek şöyle dursun, sorumluluktan kaçmak ve suçu başkasına atmak yerine, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiri ile tek Çin ilkesine yönelik taahhütlerine dönmesi olduğunu belirtti. Wang, "Ulusal egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumaya kesin olarak kararlıyız. ABD tarafını bu konuda yanlış hesap yapmamaya çağırıyoruz" dedi.

YORUMLAR
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Çin, ABD'yi Tek-Çin İlkesine Kesinlikle Uymaya Çağırdı Çin, ABD'yi Tek-Çin İlkesine Kesinlikle Uymaya Çağırdı
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye, Egemenliği ve Toprak Bütünlüğünü Savunma Konusundaki Kararlılığını Hafife Almaması Yönünde Çağrı Yaptı - Son Dakika

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