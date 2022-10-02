Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
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Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı

02.10.2022 16:34
Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği'nin verilerine göre, ülkenin halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıklar Ağustos ayı sonunda 27,29 trilyon yuana (yaklaşık 3,97 trilyon ABD doları) çıktı.

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Derneği'nin verilerine göre, ülkenin halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıklar Ağustos ayı sonunda 27,29 trilyon yuana (yaklaşık 3,97 trilyon ABD doları) çıktı. Çin'in menkul kıymetler düzenleme kurumu tarafından denetlenen bir sektör kuruluşu olan derneğe göre, bu, Temmuz ayı sonundaki rakamdan 231,9 milyar yuan daha yüksek. Dernek, Ağustos sonu itibarıyla 140 fon yönetim şirketi tarafından toplam 10.262 halka arz fonunun işletildiğini kaydetti. Verilere göre, fonların dağılımına bakıldığında, kapalı uçlu fonlar yaklaşık 3,25 trilyon yuana çıkarken açık uçlu fonlar yaklaşık 24,04 trilyon yuanda kaldı. Dernek, 140 fon yönetim şirketinden 45'inin yabancı sermayeli, 95'inin ise yerli firmalar olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 27 Trilyon Yuanı Aştı - Son Dakika
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