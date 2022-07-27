Enerji Düzenleme Kurumu: Çin, Zorluklara Rağmen Karbon Zirvesi Hedefine Ulaşma Kapasitesine Sahip - Son Dakika
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Enerji Düzenleme Kurumu: Çin, Zorluklara Rağmen Karbon Zirvesi Hedefine Ulaşma Kapasitesine Sahip

27.07.2022 23:09
Enerji Düzenleme Kurumu: Çin, Zorluklara Rağmen Karbon Zirvesi Hedefine Ulaşma Kapasitesine Sahip

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in enerji düzenleme kurumu Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma hedefine ulaşabilecek kapasitede olduğunu ve bu konuda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in enerji düzenleme kurumu Çarşamba günü yapılan açıklamada, ülkenin 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkarma hedefine ulaşabilecek kapasitede olduğunu ve bu konuda emin adımlarla ilerlediğini belirtti. Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Zhang Jianhua, enerji alanındaki küresel sıkıntılar ve çok sayıda Avrupa ülkesinde kömür yakıtlı elektrik santrallerin tekrar açılmasına rağmen, Çin'in fosil olmayan enerji gelişiminin hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Zhang, Çin'in toplam enerji tüketimindeki fosil olmayan enerji payının geçen yıl yüzde 15,9'dan yüzde 16,6'ya çıktığını belirtti. Bu rakamın bugünden 2030 yılına kadar yılda ortalama 1 yüzde puan oranında artması bekleniyor. Resmi veriler, ülkede kurulu yenilenebilir enerji kapasitesinin geçen yıl yaklaşık 130 milyon kilovat arttığını gösterdi. Zhang'a göre, enerji sektörünün düşük karbonlu geçişini hızlandırma çabaları kapsamında Çin, kömürün temiz ve verimli kullanımını destekleme ve temiz enerjili ısıtmayı iyileştirme çabalarını hızlandırıyor. Yetkili, Çin'in yeni enerji araçları için şarj tesisleri inşa etmede kaydettiği ilerlemeye de işaret ederek, Haziran ayı itibarıyla inşa edilmiş toplam 3,92 milyon şarj istasyonuyla Çin'in dünyanın en büyük şarj tesisleri ağını kurduğunu belirtti. Zhang, Çin'in 2025 yılına kadar 20 milyondan fazla elektrikli aracın şarj talebini karşılayabileceğini sözlerini ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Düzenleme Kurumu: Çin, Zorluklara Rağmen Karbon Zirvesi Hedefine Ulaşma Kapasitesine Sahip - Son Dakika

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