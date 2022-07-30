Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü öğleden sonra, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle telefonda görüştü. Günümüzde bir asırdır görülmemiş derecede büyük değişimler ve pandemiyle karşı karşıya kalan dünyanın kendini bir karışıklık ve dönüşüm döneminde bulduğunu vurgulayan Xi, tüm ülkelerin insanlarının kalkınma ve güvenliğe yönelik özlemlerinin daha acil hale geldiğini ve uluslararası hakkaniyet ve adalete yönelik çağrının giderek güçlendiğini söyledi. Karmaşık uluslararası durum karşısında Çin ve İran'ın dayanışma ve işbirliğini güçlendirdiğini, ortak çıkarlarını artırdığını ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruduğunu kaydeden Xi, Çin'in İran'la olan ilişkilerine stratejik bir açıdan baktığını ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığında yeni ilerleme kaydetmek üzere İran'la çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Xi, iki tarafın, temel çıkar ve endişelerine ilişkin konularda birbirlerini güçlü şekilde desteklemeye ve uluslararası ilişkilerde temel bir norm olan başkalarının iç işlerine karışmama ilkesini korumaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Xi, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliği planının uygulanmasında yakın iletişimi sürdürme, kilit alanlarda uygulamaya dayalı işbirliğini aktif şekilde destekleme, pandemiyle mücadelede işbirliğini devam ettirme ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerde iletişim ve koordinasyonu güçlendirme çağrısı yaptı. Çin tarafının bölgesel güvenlik sorunlarını birlik ve koordinasyon içinde çözmeleri konusunda her zaman Ortadoğu ülkelerine destek verdiğini ve kendi kalkınma yollarını arama konusunda bölgedeki insanları desteklediğini hatırlatan Xi, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çerçevelerde İran'la iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'in, İran'ın Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ne verdiği aktif desteği takdirle karşıladığını belirten Xi, Çin'in bu inisiyatiflerin uygulanmasını desteklemek ve uluslararası düzenin daha adil ve rasyonel doğrultuda gelişimi için gayret göstermek üzere İran'la çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Reisi'yse İran ve Çin'in geçen yıl diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yıl dönümünü birlikte kutladığını ve son 50 yılda ikili işbirliğinde önemli ilerleme kaydedildiğini hatırlattı. İranlı lider, ikili ilişkilerin her iki tarafın ortak çabalarıyla gelecekte çok daha yüksek seviyelerde gelişim kaydedeceğine inandığını dile getirdi. Reisi, İran'la Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın güçlü şekilde derinleştirilmesinin, İran'ın yerleşik dış politikasının önceliği ve kilit önemdeki unsuru olduğunu belirtti. Hem İran'ın hem de Çin'in hegemonyacılığa ve tek taraflılığa karşı olduğunu ve başka ülkelerin iç işlerine karışılmasını, yasadışı tek taraflı yaptırım ve çifte standartları reddettiğini kaydeden Reisi, İran'ın tek Çin politikasını güçlü şekilde desteklediğini ve temel çıkarlarını korunma konusunda Çin'e destek verdiğini sözlerine ekledi. Reisi; İran'ın, Çin'in uluslararası ve bölgesel konularındaki önemli ve aktif rolünü son derece takdir ettiğini ve Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini ifade etti. Reisi, ülkesinin uluslararası hakkaniyet ve adaletin korunması, gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarının savunulması ve bölge ve dünya barışı, güvenliği ve kalkınmasının teşvik edilmesi amacıyla Çin'le yakın iletişim ve koordinasyon sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.