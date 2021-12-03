Üye Girişi
Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza - Son Dakika

Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza

03.12.2021 09:12
Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralayamayan kişinin yaptığı başvuruda ayrımcılık yapıldığını ve anayasanın 10'uncu madddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ev sahibine ceza verildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan kişinin yaptığı başvuruda, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti, ev sahibine uyarı cezası verdi.

EV KİRALAMAK İSTEDİ

TİHEK'in kararına göre, Kırklareli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü kiralık ev ilanı için ilan sahibini aradı ve evi kiralamak istediğini belirtti. Ev sahibinden "erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği" yönünde cevap alan başvurucu, ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu.

İddialara karşı yazılı görüş talep edilen ev sahibi, yapılan görüşmede başvurucuya, evin bulunduğu binanın aile apartmanı olduğunu ve aile birliği olan kişilere kiraya vermek istediğini söylediğini bildirdi.

"CİNSİYET" VE "MEDENİ HAL" İHLALİ

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti. TİHEK ayrıca, ev sahibine 4 bin lira idari para cezası verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.

ANAYASA'NIN 10'UNCU MADDESİNE AYKIRI

TİHEK'in kararında, herkesin kanunlar önünde eşit olduğu ve Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" hükmünün yer aldığı aktarıldı.

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda ise herkesin hukuken tanınmış haklardan yararlanmada eşit olduğunun düzenlendiği belirtilen kararda, ayrımcılığın ise yasaklanmış olduğu ifade edildi.

Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı 09:36 Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! 08:48 Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi 07:56 Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor 07:21 Sağlıkçıların isyanı sonuç verdi! Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam 07:18 Sanayi ve elektrik üretiminde doğal gaza yüzde 20 zam Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor

Son Dakika Haberleri
10:14 Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e seslendi: 11:00'de geliyorum, haberiniz olsun
10:10 Hekimlere yapılan zam diğer sağlık çalışanlarının tepkisini topladı! Hastanelerde protestolar yapılıyor
10:08 Takipçisine hakaret etti! Duruşmaya gitmedi! Zorla götürüldü
10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu
10:02 İkinci kızını bekleyen Kenan İmirzalıoğlu: Annenin yerini almak çok zor!
10:01 İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı
09:55 Vahşi geyik, kendisini seven küçük kıza saldırdı
09:54 Susamda dev fiyat artışı! Simit 3.5 TL oldu ama üretici mutlu değil
09:50 ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 58.65
09:47 Alkolü fazla kaçıran Kaan Urgancıoğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla tartıştı! Menajeri duruma el attı
Aralık ayında kiralara en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Aralık ayında kiralara en fazla yüzde 17,71 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
10:13
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı Aşırı süratliydi! Ancak taklalar atarak durabildi: 1 yaralı         
09:37
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum Muharrem İnce'den kulisleri hareketlendiren Abdullah Gül sözleri: Anlaştıklarını duyuyorum         
07:20
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 10:38:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bekara ev vermeyen ev sahibine ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement