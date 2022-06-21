(Bekleyecek)Karapınar'da tarım komisyonu toplantısı düzenlendi

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Karapınar ilçesinde düzenlenen Tarım Komisyonu Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Milletvekili Etyemez, Karapınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 ilçeden 26'sında bu toplantıları yaptıklarını kısa süre içerisinde diğer ilçelerde de yapacaklarını söyledi.

Toplantılarda elde edilen verileri bakanlıklara rapor halinde sunacaklarını anlatan Etyemez, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberlik içerisinde zor günleri atlatacağız. 5 kalem var bütün alanı etkiliyor hepsinde dışa bağımlıyız. Elektrik, doğalgaz, petrol, gübre ve yemin katkı maddesinde dışa bağımlıyız. Dışa bağımlı olduğumuz alanlarda büyük çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin kurtuluşu tüm üretimlerin yerli üretimlerin gerçekleşmesinde geçiyor. Pandeminin getirdiği yük çevre ülkelerimizdeki sıkıntılar her şeyi olumsuz etkiliyor. Her alanda yerli üretime önem veriyoruz. "

Toplantı katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.

Toplantıya, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Öte yandan Karapınar Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, Türkiye genelinde Konya ve Karapınar'ın hububat alanında büyük önem taşıdığını belirterek, çiftçilere bol kazançlı bir hasat dönemi geçirilmesi temennisinde bulundu.