Belarus lideri Lukaşenko, Covid hastasını ziyaretinde maskesini indirdi - Son Dakika

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüs hastanesini ziyaretinde kendisini tanıyamayan bir hastaya maskesini indirip yüzünü gösterdi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko başkent Minsk'te bulunan 4. Şehir kliniğini ziyaret etti. Korona virüs teşhisi konulan hastaların tedavi edildiği hastane ziyaretinde özel koruyucu tıbbi kıyafet giyen ve maske takan Lukaşenko kendisin eşlik eden hastane yöneticileri ve doktorlarla hastaları ziyarete başladı. Hastaların odalarına giren Lukaşenko hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de ülkenin hastane yatırımlarından memnun olup olmadıklarını sordu.

Hastane Başhekimi Vatslav Yanuşho odaları gezerken hastaneyle ilgili bilgiler aktardı. Hastanenin toplam yatak kapasitesinin 888 olduğunu söyleyen başhekim şu an 70 korona virüs hastasının hastanede tedavi altında bulunduğunu belirtti. Bu sırada yaşlı bir kadının tedavi altında olduğu bir odaya giren Lukaşenko burada kadına sağlık durumunu sordu. Kadın ise ciğerlerinin iyi durumda olmadığını söyledi. Konuşmakta güçlük çeken kadına Lukaşenko ve beraberindekiler su uzattı. Kadının yatağına uzanmasına da yardımcı olan Lukaşenko, "Hızlıca iyileşeceksin" dedi. Hasta kadın bir süre sonra Lukaşenko'ya kim olduğunu sordu. Lukaşenko yüzündeki maskeyi indirerek kendisini gösterdi. Hasta kadın Lukaşenko'yu tanıdıktan sonra Lukaşenko korona virüs hastası kadının ellerinden tutarak oldukça yakınlaştı.

DOKTORLAR, LUKAŞENKO'YU UYARMADI

Gülüşmelerin yaşandığı anlarda hiçbir doktor Lukaşenko'yu uyarmazken tehlikeli yakınlaşma ve maske indirme anları ülkede gündem oldu. Birçok kişi Lukaşenko'nun karantina alınması gerektiğini savunurken Lukaşenko tepkilere aldırış etmeyerek bugün Mogilyov kentine çalışma gezisine başladı.

Belarus'ta son 24 saatte bin 853 kişiye yine korona virüs teşhisi konuldu. Bin 321 kişi iyileşirken 10 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 162 bin olurken ülkede korona virüs sebepli toplam ölü sayısı bin 273'e yükseldi.

(Erhan Altıparmak/İHA)