Belarus Ordusu'ndan ani tatbikat kararı - Son Dakika
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Belarus Ordusu'ndan ani tatbikat kararı

04.05.2022 11:47
Belarus Ordusu'ndan ani tatbikat kararı

Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin büyük çaplı bir tatbikata başladığını duyurdu.

Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerin büyük çaplı bir tatbikata başladığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta komşu ülkelerde de hareketli günler yaşanıyor. Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin savaşa hazır olma durumlarını test etmek için büyük çaplı, ani bir tatbikata başladığı aktarıldı. Tatbikatın komşu ülkeleri ve Avrupa toplumunu tehdit etmediğini belirten bakanlık, "Savaşa hazırlık testinin, halka açık yollarda trafiği yavaşlatabilecek kadar önemli sayıda askeri aracın hareketini içermesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve iki lider Ukrayna'daki son durumu ele almıştı. Belarus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "askeri operasyon" olarak değerlendirerek Rusya'nın yanında yer aldığını belli etmişti. - MİNSK

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Belarus, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belarus Ordusu'ndan ani tatbikat kararı - Son Dakika


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