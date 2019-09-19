Son Dakika Haberleri: Belçika basını Galatasaray beraberliğini böyle gördü: "Büyük hayal kırıklığı..."
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Belçika basını Galatasaray beraberliğini böyle gördü: "Büyük hayal kırıklığı..."

1 saat önce

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, "Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı.

Belçika basını Galatasaray beraberliğini böyle gördü:

Belçika'nın ulusal medya kuruluşu RTBF'nin haberinde, " Brugge, Galatasaray'a karşı tatmin edici olmayan bir beraberlik aldı." yorumu yapıldı.


Ryan Babel, Brugge oyuncusunun hatasından faydalanıp bulduğu pozisyonu değerlendiremediğine dikkat çekilen haberde, "0-0, iyi oyunculardan oluşan


Brugge, grupta üçüncülük için yarıştığı rakibine karşı daha iyisini hak ediyordu." değerlendirmesinde bulunuldu.


Fransızca yayımlanan Le Soir gazetesi, dünkü maça ilişkin, "Brugge büyük bir hayal kırıklığı ile başladı." başlığını kullandı.


Haberde, skorun, maçta pozisyonlar bulan Club Brugge'u memnun etmediği, üç puanın elden kaçırıldığı belirtildi.


Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın performansının övüldüğü haberde, Brugge'un çok sayıda pozisyondan yararlanamadığı, bir penaltısının ise hakem tarafından verilmediği öne sürüldü.


Flamanca yayın yapan HLN haber sitesi, ise mavi-siyahlıların oyuncularının performanslarını değerlendirdiği haberinde Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne'ye ilişkin, "Oyuna son çeyrekte dahil oldu. Gergin geçen son dakikalarda önemli bir rol üstlenemedi." ifadeleri kullanıldı.


Haberde, Belçika ekibinin iyi bir oyun ortaya koyduğu ancak ileri uçta bireysel olarak öne çıkan bir oyuncunun bulunmadığı kaydedildi.

Galatasaray, Belçika, Brugge, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:40 
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