Son Dakika Haberleri: Belçika'da Helal Kesim Yasağı Uygulaması Başladı

Belçika'da Helal Kesim Yasağı Uygulaması Başladı

23 dakika önce

Belçika'da Müslümanlar, yeni yıla helal kesim yasağı uygulaması ile girdi.

Belçika'da Helal Kesim Yasağı Uygulaması Başladı, System.String[]
Belçika'da Müslümanlar, yeni yıla helal kesim yasağı uygulaması ile girdi. Hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya konuldu.

Belçika'da Müslümanlar, yeni yıla helal kesim yasağı uygulaması ile girdi. Geçtiğimiz yıl parlamentonun kabul ettiği hayvanların şoklanmadan kesilmesini yasaklayan karar, bugünden itibaren küçükbaş hayvanlar için uygulamaya konuldu. Karar, teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta sadece küçükbaş hayvanlar için uygulanacak, büyükbaş hayvanlar ise kesildikten hemen sonra uyuşturulacak.

Flaman Parlamentosu'ndaki hiçbir parti helal kesimin serbest bırakılması yönünde evet oyu kullanmazken, parlamentodaki tek Türk kökenli milletvekili olan Güler Turan ise oylamaya katılamamıştı. Belçika'da İslami usullere göre hayvan kesimine ilişkin tartışmalar geçen sene yoğunlaşmış, ilk olarak Walon Parlamentosu helal kesimin yasaklanmasını öngören tasarıyı kabul etmişti. Walon Parlamentosu'nun ardından Flaman Parlamentosu da helal kesimi yasaklamıştı. Belçikalı Müslüman ve Yahudi kuruluşlar, helal kesimi yasaklayan karara karşı verdikleri hukuki mücadelede başarısız oldu. Yasağı Anayasa Mahkemesi'ne ilk taşıyan Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Yahudi Toplumu Örgütü, karara karşı olumlu bir netice elde edemedi.

İslamiyet, Belçika'da 1974'ten beri resmen tanınıyor

Belçika'nın İslam dinini 1974'te resmen tanımasına rağmen ülkedeki Müslüman nüfus, birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Belçika Adalet Bakanlığın muhatabı olan Yüksek İslam Şurası içinde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle eğitimde ve kamuda başörtüsü yasağı çözüme kavuşamadığı gibi helal kesim de yasaklandı. Bu sebeple Yüksek İslam Şurasının ne kadar başarılı olduğu Müslüman azınlık arasında tartışma konusu oldu. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

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