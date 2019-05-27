Belçika'da Türkiye kökenli 7 aday milletvekili seçildi

BAŞKENT Brüksel
'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi. Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen
, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türkiye
kökenli aday oldu. Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.
Flaman Yeşiller'in (Groen) Anvers
liste başı adayı ve Eş Başkanı Meryem
Almacı, katıldığı bölge seçimlerinde Flaman Parlamentosunda yer almaya hak kazandı. Brüksel Bölge Parlamentosunda ise Valon Sosyalistlerden (PS) Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez
milletvekili olmayı başardı.