Son Dakika Haberleri: Belçika'da Türkiye kökenli 7 aday milletvekili seçildi

Belçika'da Türkiye kökenli 7 aday milletvekili seçildi

4 saat önce

BAŞKENT Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi.

Belçika'da Türkiye kökenli 7 aday milletvekili seçildi, System.String[]
BAŞKENT Brüksel'in Saint-Josse Belediye Başkanı Emir Kır, Valon Sosyalistler (PS) adına katıldığı yarışta ikinci kez federal parlamentoya seçilme başarısı gösterdi. Valon Sosyalistlerinin Hainaut listesinin altıncı sırasındaki Özlem Özen, Federal Parlamentoya seçilen diğer Türkiye kökenli aday oldu. Daha önce federal düzeyde 6 Türk kökenli vekil bulunuyordu.

Flaman Yeşiller'in (Groen) Anvers liste başı adayı ve Eş Başkanı Meryem Almacı, katıldığı bölge seçimlerinde Flaman Parlamentosunda yer almaya hak kazandı. Brüksel Bölge Parlamentosunda ise Valon Sosyalistlerden (PS) Emin Özkara, Şevket Temiz, Hasan Koyuncu ve İbrahim Dönmez milletvekili olmayı başardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28 
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