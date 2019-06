Belçika'dan gelip böbreğiyle ağabeyini hayata bağladı

ANTALYA'da böbrekleri iflas eden Ayhan Erdem (54), Belçika 'da yaşayan kardeşi Hülya Alıcı'nın (52) bağışladığı organla yaşama tutundu.Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ayhan Erdem, 2018 yılında boğazında ağrı ve yutma güçlüğüyle başlayan sağlık sorunlarının artması üzerine gittiği Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Hastanesi'nde, böbreklerinin işlevini bitirdiğini öğrendi. Doktorları, sağlığına kavuşabilmesi için nakil olması gerektiğini söyledi. Diyalize girmeye başlayan Ayhan Erdem için uygun böbrek arayışına girildi. Çapraz nakil de dahil olmak üzere tüm seçenekleri Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Koordinasyon birimiyle paylaşan aile, uygun böbrek arayışını sürdürdü. Bir yandan diyalize devam ederken uygun böbrek arayışı süren Ayhan Erdem'e, Belçika'da yaşayan kardeşi Hülya Alıcı bağışçı olmak istedi. Türkiye 'ye gelen Hülya Alıcı'nın tahlil ve tetkiklerinde, böbrek naklinin uygun olduğuna karar verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 19 Haziran günü yapılan operasyonla Hülya Alıcı'nın böbreği, ağabeyine nakledildi.'DİYALİZ DÖNEMİNDE ÇOK SIKINTI ÇEKTİ'Kardeşinin bağışladığı böbrekle yaşama tutunan Ayhan Erdem, hastalığı ve sonrasında 8 ay devam ettiği hemodiyaliz süresince çok sıkıntı yaşadığını söyledi. Hastalığını boğaz ağrısı sonrasında gittiği hastanede öğrendiğini, böbreklerinin bittiğini öğrendiğinde şoke olduğunu ifade eden Erdem, "Her şey bir anda oldu. Boğazımın kuruması ve yutma sorunlarımın giderilmesi için gittiğim hastanede böbrek hastalığımın ortaya çıkması beni çok üzdü. Evlatlarım, ailem benim için önemli, hepsi o an gözümün önüne geldi. Ticaretle uğraşıyordum. Hastalığım süresince işimde de aksamalar oldu" diye konuştu.BAĞIŞLAYIP HAYAT KURTARSINLARKız kardeşinin hayatını kurtardığını kaydeden Ayhan Erdem, "Hastalığımı duyunca tüm ailem verici olmak için seferber oldu. Çapraz nakil hazırlıkları yaparken kız kardeşimin uygun olduğu tespit edildi. İlk başta tereddüt ettim. Çünkü onun da çocukları vardı. Kardeşimin de sorun yaşayabileceğini düşündüm. Doktorlarımız hiçbir sorun olmayacağını söyledi ve nakle karar verdik. Kardeşim sayesinde sağlığıma kavuştum. Kardeşimin örnek davranışının diğer hasta yakınlarına da örnek olmasını istiyorum. Korkmasınlar, organ bağışlayıp hayat kurtarsınlar" diye konuştu.'BAĞIŞLASINLAR CAN KURTARSINLAR'Ağabeyine böbreğini hiç düşünmeden verdiğini belirten Hülya Alıcı ise herkesin mutlaka organ bağışı hakkında bilinçlenmesi ve bilgilenmesini tavsiye edip, korkulacak hiçbir şey olmadığını söyledi. Ağabeyinin hastalığı nedeniyle tüm ailesinin seferber olduğunu, kendisinin de Belçika'dan geldiğini söyleyen Alıcı, "Ağabeyimin durumuna çok üzülüyorduk. Hiç düşünmeden gönüllü bağışçı oldum. Bedenimizin hayırlı işlere vesile olması insanlık görevimiz. Herkesi bu bilince davet ediyorum. Bağışlasınlar can kurtarsınlar" dedi.ÇAPRAZ NAKİL DAHİL TÜM SEÇENEKLER DÜŞÜNÜLDÜÇapraz nakil de dahil tüm seçeneklerin düşünüldüğünü, bu arada aile bireylerinin bağışçı olmak için istekli olduklarını ifade eden Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal, "Çapraz nakil için arayışımız sürerken Belçika'dan gelen kız kardeşinin yapılan testler sonunda bağışçı olabileceğini öğrendik. Nakil, deneyimli ekibimiz tarafından gerçekleştirildi. Alıcı ve vericimizin sağlık durumu çok iyi. Nakil sonrasında her hastamıza uyguladığımız uyulması gereken kuralları verici ve alıcıya anlattık. Böbrek alıcıları kendilerine nakledilen böbreğin daha iyi çalışması için günde en az 3 litre su içmeli" diye konuştu.

