Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün Yeni Zelanda'da
1 saat önce
Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda'ya geldi.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün
, Christchurch şehrindeki terör saldırısına maruz kalanların ailelerini ziyaret etmek üzere Yeni Zelanda
'ya geldi. Belçika İslam Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Üstün beraberindeki heyetle birlikte, geçtiğimiz ay iki camiye yönelik terör saldırısının düzenlendiği Christchurch kentine geldi. Mehmet Üstün ve beraberindeki heyet Yeni Zelanda ziyaretinin ilk gününde 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerini ziyaret etti. Üstün, yarın da terör kurbanlarının ailelerini ve mezarlarını ziyaret edeceklerini belirtti. Belçika İslam Temsil Kurulu'nun ziyaretinin 8 gün süreceği belirtildi.
(İHA)
Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları
İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi
İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı