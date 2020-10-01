Belçika Kralı'nın kızı olduğunu kanıtlayan Delphine Boël artık resmen Belçika Prensesi - Son Dakika
BBC

Belçika Kralı'nın kızı olduğunu kanıtlayan Delphine Boël artık resmen Belçika Prensesi

Belçika Kralı 2. Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen sanatçı Delphine Boël, mahkeme kararı sonucu resmen "Belçika Prensesi" ünvanına sahip oldu.

Belçika Kralı'nın kızı olduğunu kanıtlayan Delphine Boël artık resmen Belçika Prensesi, System.String[]

Belçika Kralı 2. Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen sanatçı Delphine Boël, mahkeme kararı sonucu resmen "Belçika Prensesi" ünvanına sahip oldu. Brüksel Temyiz Mahkemesi, Boël'in artık biyolojik babası Kral 2. Albert'in soyadını taşımasına karar verdi.

Belçikalı tanınmış sanayici Jacques Boël'in nüfusuna kayıtlı olan 52 yaşındaki sanatçı Delphine Boël, 2013 yılında biyolojik babasının Kral 2. Albert olduğunu söyleyerek 7 yıl süren bir hukuk mücadelesi başlattı.

Annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunan Delphine Boël, Kral tarafından "yasal kızı" olarak tanınmasını istedi.

Tahtı 21 Temmuz 2013'te oğlu Filip'e devreden 2. Albert, uzun süre bu iddiayı reddetti. Brüksel Mahkemesi'nin DNA testi talebi, 7 yıllık davanın sonuçlanmasında rol oynadı.

Kral'ın, yapılan DNA testi sonuçlarının kamuoyuna açıklanmaması talebi Brüksel Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Kral Albert, bu yılın başında Delphine Boël'un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Böylece Kral 2. Albert'in kızı olduğu DNA testi ve yargı kararıyla kesinleşen Delphine Boël, yaklaşık 7 yıl devam eden yasal sürece ilişkin olarak, "Bunu çocuklarım için yaptım çünkü onların nereden geldiklerini merak etmelerini istemedim. Babam bir hayvanat bahçesi işçisi, hatta bir suçlu olsaydı yine aynı şeyi yapardım" diye konuştu.





Boël, bu kararın ardından yasal babası olan 2. Albert'in diğer 3 çocuğu ile aynı muameleyi görmek, soyadını taşımak ve prenses ünvanını elde etmek için yeniden dava açtı. Brüksel Temyiz Mahkemesi'nin 10 Eylül'de başlayan davaya ilişkin kararını 29 Ekim'de açıklaması bekleniyordu.

Ancak yaklaşık 1 ay önce, perşembe akşam saatlerinde, mahkemenin Delphine Boël'un talebini onayladığı açıklandı. Resmi kaynaklar tarafından kamu yayıncısı VRT'ye doğrulanan karara göre, Boël resmen "Belçika Prensesi" ve "Majesteleri" ünvanlarına sahip oldu.

Belçikalı sanatçı, yasal babası olan 2. Albert'in soyadını taşımaya da hak kazandı ve adı Delphine van Saxen-Cobourg-Gotha olarak değişti.

Boël'in çocukları Josephine ve Oscar da, prenses ve prens ünvanını taşıyacak.

Annesinin eski eşi Jacques Boël'dan kalan yüklü bir servetin sahibi olan Delphine Boël'un, Belçika Kraliyet Ailesi'nin mirasından pay alıp almayacağı açıklanmadı.

Belçika Kralı'nın kızı olduğunu kanıtlayan Delphine Boël artık resmen Belçika Prensesi

Mahkeme, Evlilik, Sanatçı, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 21:27

Son Dakika Dünya Belçika Kralı'nın kızı olduğunu kanıtlayan Delphine Boël artık resmen Belçika Prensesi - Son Dakika Dünya

BBC
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