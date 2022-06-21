Belçika Suriye'den DEAŞ'la bağlantılı 6 kadın vatandaşıyla 16 çocuğunu daha geri aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika Suriye'den DEAŞ'la bağlantılı 6 kadın vatandaşıyla 16 çocuğunu daha geri aldı

21.06.2022 12:00
Belçika Suriye'den DEAŞ'la bağlantılı 6 kadın vatandaşıyla 16 çocuğunu daha geri aldı

Belçika, Suriye'nin Haseke iline bağlı Malikiye ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Roj kampından 6 kadın vatandaşı ile 16 çocuğunu ülkelerine geri getirdi.

Belçika, Suriye'nin Haseke iline bağlı Malikiye ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Roj kampından 6 kadın vatandaşı ile 16 çocuğunu ülkelerine geri getirdi.

Başbakan Alexander de Croo'nun ofisinden yapılan açıklamada, kadınların DEAŞ ile bağları nedeniyle doğrudan hapsedildiği belirtildi.

Açıklamada, kadınların geri alınmasının, bu kişilerin daha iyi izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanıdığı için ulusal güvenliğin yararına olduğu ifade edildi.

Belçika ilk olarak 17 Temmuz 2021'de Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri getirmişti.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin yıllardır yaptığı çağrılara rağmen DEAŞ'a katılan vatandaşlarıyla ilgili herhangi bir tedbir almadı. Bu ülkeler, sınır dışında işlenen suçların kanıtlanmasının zorluğu, teröristlerin kısa süre sonra serbest bırakılmaları riski, cezaevlerinde diğer mahkumları da radikalleştirme ihtimalleri, ayrı hücrelerde tutulmaları ve istihbari takiplerinin getireceği maliyetler gibi faktörler nedeniyle DEAŞ'a katılan vatandaşlarını almakta uzun süre isteksiz davrandı.

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ'lılarla çıkan çatışmalardan kaçan sivilleri, teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini insanlık dışı koşullarda tutuyor. Örgüt, çoğunlukla heyetlerin ziyaretlerinden önce bu kişilerin bazılarını nispeten iyi durumdaki Roj kampına aktarıyor.

YORUMLAR
500
Konya PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı Konya PÖH timleri törenle Suriye'ye uğurlandı Son dakika... İdlib'de saldırıların yıldıramadığı sporcu gençler, enkazı parkura çevirdi Son dakika... İdlib'de saldırıların yıldıramadığı sporcu gençler, enkazı parkura çevirdi
Kaynak: AA

Belçika, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Suriye'den DEAŞ'la bağlantılı 6 kadın vatandaşıyla 16 çocuğunu daha geri aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:21:12. #1.13#
SON DAKİKA: Belçika Suriye'den DEAŞ'la bağlantılı 6 kadın vatandaşıyla 16 çocuğunu daha geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement