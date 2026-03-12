Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
12.03.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de belediye aşevinde dağıtılan kavurmadan "yarış atı çipi" çıktı. Yerel basında çıkan habere göre at etinden yapıldığı tespit edilen 213 kilo kavurma imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yemeklerle ilgili yapılan denetimlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Dağıtılan kavurmaların içinden yarış atlarına takılan dijital çiplerin çıkması üzerine başlatılan incelemede etlerin at eti olduğu tespit edildi.

KAVURMANIN İÇİNDEN AT ÇİPİ ÇIKTI

Afyon yerel basınından Gazete3'ün haberine göre; aşevinde rutin denetim gerçekleştiren ekipler, servis edilen kavurmanın içinde sert bir cisme rastladı. Yapılan incelemede bu cismin profesyonel yarış atlarının kimliklendirilmesi ve takibi için kullanılan dijital bir çip olduğu belirlendi. Bunun üzerine aşevinde bulunan tüm et ürünleri koruma altına alındı.

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

213 KİLO AT ETİ İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptığı analizlerde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğu kesinleşti. Toplam 213 kilogram olduğu belirlenen at eti kavurmaları, insan sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle ekiplerin gözetiminde kireçlenerek imha edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından belediye yönetimi ve ilgili kurumlar geniş çaplı soruşturma başlattı. Etlerin tedarik edildiği firma ve aracı kurumlar incelemeye alınırken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI

Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yerel Haberler, Mersin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • poyraz can poyraz can:
    Allah size cennet yüzü göstermesin amin 45 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    allahta şaşırdı cennete kimi alacağına kim girsin ? :) 2 24
  • tfzqnqx527 tfzqnqx527:
    maşallah ?? şaşırmıyoruz artık. 20 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN NURETTİN AVGIN:
    Ticaret yapanlarda bunu görüyoruz da, hayır için at etinden kavurmayı ilk defa duyuyoruz. Pess artık. 7 1 Yanıtla
  • Atalay k Atalay k:
    Alımı yapan da satan da naneyi yedi 3 0 Yanıtla
  • SELO SELO:
    kaybolan atlar bitmemiş demekki 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli Dün gece yaşanan tarihi zaferin bedeli

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:39
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:36
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
13:49
İran’daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 15:59:14. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.