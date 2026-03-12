Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yemeklerle ilgili yapılan denetimlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Dağıtılan kavurmaların içinden yarış atlarına takılan dijital çiplerin çıkması üzerine başlatılan incelemede etlerin at eti olduğu tespit edildi.

KAVURMANIN İÇİNDEN AT ÇİPİ ÇIKTI

Afyon yerel basınından Gazete3'ün haberine göre; aşevinde rutin denetim gerçekleştiren ekipler, servis edilen kavurmanın içinde sert bir cisme rastladı. Yapılan incelemede bu cismin profesyonel yarış atlarının kimliklendirilmesi ve takibi için kullanılan dijital bir çip olduğu belirlendi. Bunun üzerine aşevinde bulunan tüm et ürünleri koruma altına alındı.

213 KİLO AT ETİ İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptığı analizlerde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğu kesinleşti. Toplam 213 kilogram olduğu belirlenen at eti kavurmaları, insan sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle ekiplerin gözetiminde kireçlenerek imha edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından belediye yönetimi ve ilgili kurumlar geniş çaplı soruşturma başlattı. Etlerin tedarik edildiği firma ve aracı kurumlar incelemeye alınırken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

BAKANLIĞIN LİSTESİNDE DE YER ALDI

Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.