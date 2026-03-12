Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yemeklerle ilgili yapılan denetimlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Dağıtılan kavurmaların içinden yarış atlarına takılan dijital çiplerin çıkması üzerine başlatılan incelemede etlerin at eti olduğu tespit edildi.
Afyon yerel basınından Gazete3'ün haberine göre; aşevinde rutin denetim gerçekleştiren ekipler, servis edilen kavurmanın içinde sert bir cisme rastladı. Yapılan incelemede bu cismin profesyonel yarış atlarının kimliklendirilmesi ve takibi için kullanılan dijital bir çip olduğu belirlendi. Bunun üzerine aşevinde bulunan tüm et ürünleri koruma altına alındı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptığı analizlerde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğu kesinleşti. Toplam 213 kilogram olduğu belirlenen at eti kavurmaları, insan sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle ekiplerin gözetiminde kireçlenerek imha edildi.
Yaşanan olayın ardından belediye yönetimi ve ilgili kurumlar geniş çaplı soruşturma başlattı. Etlerin tedarik edildiği firma ve aracı kurumlar incelemeye alınırken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Öte yandan söz konusu işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde de kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
