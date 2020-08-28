Belediye Başkanı Akın'dan emekliler evi açıklaması - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapım çalışmalarını tamamladıkları Emekliler Evini, eylül ayında hizmete sokacaklarını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde, titiz ve kararlı bir şekilde çalışmalar yürütürken, diğer yandan da yeni projeleri kente kazandırdıklarını aktardı.

Emekliler Evi projesi kapsamında, çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Yıllarca çalışarak kendine ve ülkemize katma değer sağlayan vatandaşlarımızın emeklilik hayatlarında huzurla dinlenip, kaliteli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturduk. Projemizi yalı bölgesindeki belediyemize ait 2 katlı binada hayata geçirdik. Yapmış olduğumuz bina içi düzenlemeleri, dış cephe kaplamaları, bahçe düzenlemeleri ve kış bahçesi ile şehrimizin en güzel yerlerinden bir tanesi olan Yalı bölgesine ayrı bir güzellik ekledik."