Son Dakika Haberleri: Belediye başkanı 'barış pınarı harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı
Son Dakika Güncel Belediye başkanı 'barış pınarı harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı

Belediye başkanı 'barış pınarı harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı

40 dakika önce

Belediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladıİSTANBUL, (DHA) 'BAHÇELİEVLER Belediyesi Cumhuriyet'in 96'ıncı kuruluş yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı.

Belediye Başkanı 'Barış Pınarı Harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı

İSTANBUL, (DHA) 'BAHÇELİEVLER Belediyesi Cumhuriyet'in 96'ıncı kuruluş yıldönümünü bir dizi etkinlikle kutladı. Milli Egemenlik Parkı'ında, Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Özel Harekat Birliği ile canlı bağlanarak asker selamı gönderdi. Resmi törenle başlayan etkinlikleri kamu binaları alanında düzenlenen Klasik Otomobiller Sergi ziyareti takip etti.

Cumhuriyet'in 96'ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarında Milli Egemenlik Parkı konser alanından kurulan canlı bağlantı ile Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Özel Harekat Birliği'ne destek mesajları yolandı ve asker selamı verildi.

BAHADIR, BİRLİK KOMUTANIYLA CANLI YAYINDA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilen programda klasik otomobiller topluca konvoy halinde Bahçelievler'in caddelerinde dolaştı. Gündüz saatlerinde başlayan kutlamalar akşam gerçekleşen fener alayıyla devam etti. Fener Alayı yürüyüşünde Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Emniyet Müdürü Veli Şengül de vatandaşlara katıldı. Ellerinde meşaleler, omuzlarında 96 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı'yla Adnan Kahveci Bulvarı üzerinden Milli Egemenlik Parkına kadar marşlar eşliğinde yürüyüş tamamlandı.

Milli Egemenlik Parkı konser alanından kurulan canlı bağlantı ile Barış Pınarı Harekatında görev alan Özel Harekat Birliği'ne destek mesajları yollandı ve asker selamı verildi. Birlik komutanı ile canlı görüntüyle konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; 'Hepimizin duaları sizlerle, biz bugün burada rahat bir şekilde durabiliyorsak bu sizlerin sayesindedir. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin' dedi.

BİRLİK KOMUTANI İSTANBUL'A SEVGİ VE SELAMLARINI GÖNDERDİ

Birlik komutanı ise; 'Cumhuriyetimizin 96. yılında bugünlere gelmemizde büyük emek ve gayretleri olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının nezdinde tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da devletimizin ve milletimizin bize verdiği tüm görevleri layıkıyla, onurumuzla ve şerefimizle yapmaya gayret edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimiz gönlü ferah olsun. Başta Bahçelievler halkı olmak üzere, İstanbulumuza ve sevenlerimize selamlar saygılar' dedi.

Kutlamalar aynı yerde gerçekleşen Koliva konseri ve havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Belediye başkanı 'barış pınarı harekatı'na canlı yayınla asker selamı yolladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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