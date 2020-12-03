Belediye Başkanı Çatal'dan özel eğitim öğrencisi Okçu'ya ziyaret - Son Dakika

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencisi Beyda Okçu'yu ziyaret etti.

Daha önce kendisini ziyarete gelen Beyda'ya verdiği sözü yerine getiren Çatal, ziyarette Beyda ve ailesi ile sohbet etti.

Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolunun sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başladığını belirten Çatal, "Bu vesile ile bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yanında olacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Çatal, daha sonra Beyda ile pasta kesti.

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