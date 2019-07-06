Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni projeleri için Ankara'da
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'i ziyaret ederek eğitim ve enerji alanındaki projelere ilişkin istişarelerde bulundu.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Rasim Arı
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er
'i ziyaret ederek eğitim ve enerji alanındaki projelere ilişkin istişarelerde bulundu.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, AK Parti
Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı Ankara
'daki temasları sırasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Bakan Yardımcısı Cansız'a Nevşehir Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı Güneş Enerjisi Santrali (GES) hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye olarak hem şehre hem de belediyeye ekonomik olarak ciddi katkılar sağlayacak bu tür projelere büyük önem verdiklerini ifade etti. Arı: Nevşehir Belediyesi olarak hem kendi elektrik tüketimimizi karşılamak hem de ürettiğimiz elektriği satarak belediyemize ciddi bir ekonomik gelir kazandırma hedefindeyiz. Bu yolda önemli bir mesafe kat ettik" dedi.
Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra Nevşehir heyeti ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er'i Ziyaret etti. Burada da Nevşehir'deki eğitim yatırımlarının yanı sıra şehir merkezindeki bazı okulların taşınması gündeme geldi. - NEVŞEHİR
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