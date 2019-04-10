Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Polis Haftası Mesajı

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Polis Haftası Mesajı

2 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Polis Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın Polis Haftası Mesajı, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Polis Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sayan mesajında "Toplum huzuru ve güvenliği için büyük bir özveri ile çalışan ve bu konuda önemli başarılara imza atan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünü kutluyorum. Hepimiz biliyoruz ki, Emniyet Teşkilatımız günün 24 saatinde cesurca, kararlı ve etkin bir şekilde halkın güvenliğini ve huzurunu temin etmektedir. Her kademesi ile özverili çalışan Emniyet Müdürlüğü halkın da gönlünde yer etmiş ve takdirini kazanmış, birçok olayda canlarını tehlikeye atmakta, cana kasteden olayların içinde kendini bulmaktadırlar. Emniyet Teşkilatımız, bundan sonra da şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle kendisine tevdi edilen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Bu uğurda canını yitiren şehitlerimizi de rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm emniyet mensuplarının 174. yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin her köşesinde görevi başında bulunan, fedakar ve cefakar emniyet mensuplarını takdirle selamlıyor, aile fertleri ile birlikte sağlıklar, mutluluklar ve başarılar diliyorum" dedi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:13 Kaynak: İHA
Ağrı, Savcı Sayan, Polis Haftası, Polis, Yaşam
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