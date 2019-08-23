Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaretler

Yeni Nesil Basketbol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nde oynayan ve Fenerbahçe Beko U15 takımına transfer olan Batın Fidan ve Fenerbahçe Beko U14 Takımına transfer olan Mert Tiryakioğlu Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Yeni Nesil Basketbol Spor Kulübü Antrenör Serdar Ünsür, ziyarette yaptığı konuşmada, 2013 yılından itibaren Afyonkarahisar'da çocuklara yönelik başlatmış oldukları Alley Oop Basketball Academy oluşumunun meyvelerini vermeye başladığını kaydetti.

Ünsür, şöyle devam etti:

"Batın Fidan ve Mert Tiryakioğlu oluşumumuzun başından itibaren bizlerle birlikte olan çalışma azmi ve basketbol sevgileriyle örnek sporcularımızdandır. Onların bu tutkusu basketbol gelişimlerini ileri taşımış, boy ve fizik olarak istenilen seviyeye ulaşmalarıyla büyük kulüplerin ilgisini çekmiştir. Bu iki oyuncumuzu Avrupa basketbolunun 1 numarası olarak gösterilen Fenerbahçe Beko U15 ve U14 takımlarına transfer olmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Temennimiz bu zorlu yolda başarılı olarak üst düzey liglerde basketbol oynamalarıdır. Bu başarı Afyonkarahisar'da yaşayan tüm kız ve erkek sporcuları üst düzey kulüplerde oynayabilme konusunda motive etmelidir. Kısıtlı çalışma imkanlarıylada olsa hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösteren bu başarının devamlılığı bizim için esastır. Ayrıca oyuncularımız Mert ve Batın Fenerbahçe Koleji'nde tam burslu olarak eğitimlerinide aksatmadan sürdürecekler."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sporcuları ülkenin önde gelen spor kulüplerinden birine transfer olmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyarete, Ünsür'ün yanı sıra Yeni Nesil Basketbol Spor Kulübü antrenörlerinden Ünal Doğar da katıldı.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e Fenerbahçe forması hediye edildi.