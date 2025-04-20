Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir - Son Dakika
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Belediye

Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Maaşlar ödenmiyor mu?" sorusuna, "Maaşlar ödendi. Mesai ücretleri ödenmedi. Bunları ödeyeceğiz. Arkadaşımız bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir." şeklinde yanıt verdi.

20.04.2025 14:43
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye katıldığı yerel televizyon kanalında, "İlçelere göre en düşük maaşı alan Düzce Belediye işçileri. Maaşların tamamını alamadı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"BEĞENMİYORSA İSTİFA EDEBİLİR"

Özlü, maaşlardaki aksaklıkla ilgili gelen soruya, "Bugüne kadar Düzce Belediyesi çalışanlarının tamamının maaşı ödenmiştir. Bizden bir tek maaş alacak insan yoktur. Ödenmeyen mesailer var. Sosyal dengeler var. Bunları ödeyeceğiz. Bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Hangi belediye yüksek maaş veriyorsa oraya gidebilir. Dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Türkiye'de de ekonomik sıkıntı var. Biz bu sıkıntılar arasında öncelikle çalışanlarımızın ücretlerini ödemeye çalışıyoruz. Ancak arkadaşımız beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir. Mesailer var ödemediğimiz. Ödemediklerimiz ekstralar." ifadeleriyle yanıt verdi.

YÜZDE 71 ZAMMI DAVUL VE ZURNAYLA KUTLAMIŞLARDI

Yerel seçimden önce Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara yüzde 71 zam yapıldığını açıklayan Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra davullu zurnalı kutlama yapılmıştı. Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar çok tartışılmıştı.

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Faruk Özlü, Belediye, Güncel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Belediye Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sivet Ok:
    Bu tür nahoş söylemler zaten AKP'ye büyük oy kaybettirdi. 455 15 Yanıtla
  • Ers Çky:
    kim olursan ol mesai yaptırdıysan vaktinde ödeyeceksin beğenmiyorsan sen gidebilirsin yerine başka biri gelir. 223 15 Yanıtla
  • 125896:
    doğru demiş , bir kişi gider 50 kişi gelir .. yiyorsa zaten gider ama gidemez çünkü yemez .tebrikler başkan ???? 15 78 Yanıtla
  • Gakko 23:
    ne demek hangi parti bilmem uslüp böyle ise hoş değil. başkanda kimsenin alacağı olmaz der fitneliği kim yapıyor 62 10 Yanıtla
  • Hüseyin Şentürk:
    Aynen öyle.... 13 50 Yanıtla
  • Emrah Özcan:
    ben bir duzceli olarak faruk ozlunun artik devri bitmektedir duzceye kattigi hic birsey yoktur en ufak olarak otobusle ise gidip gelen biri olarak bunlarin ne otobus denetimi var ne cozumu var sikayet ediyon ettiginle kaliyon çünkü isirmiyolar birbirlerini ugacik otobus 10 kisi biniyor kucak kucaga gidiyoz vaktinde gelmez bazen hic gelmez soforler sikintili bu en ufagi 51 7 Yanıtla
  • bilgin pay:
    Bu haber AKP değilde farklı bi belediyeye ait olsaydı başlık atıyorum B PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI diye başlardı helal olsun medya çok güzel çalışıyor 47 6 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Her firavunun bir Musa sı vardır devran elbet birgün dönecek !!! 38 12 Yanıtla
  • Faruk Demiroğlu:
    döl israfı 22 11 Yanıtla
  • Ömer Özen:
    kasa tam takir kitlersin senden sonra gelene olur biter borc batağinda gelen düşün sun maası veremiyen sgk hic ödememistir 24 4 Yanıtla
  • Buster11*:
    bunun basida begenmiyolarsa gitsin diyordu doktorlar için. 17 8 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Bu başkanın ve senin gibi destekçilerinin şerefini silkerler! 13 10 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    doğru zaten çalışanların çoğu beceriksiz 4 13 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Ne kadar onur kırıcı bir laf ayıp ya sen bir yöneticisin gerçi Türkiyede her yerde durum böyle . İşine geliyorsa dışarsa bir sürü işsiz var. Ülkemizin kılasik cümlesi. 13 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Kimseye zorla mesai taptirma zorunluluğu yoktur bir dava işyeri yargıtaydan dönmüştür bir işletme nin gelir gider tablosu vardır maaş alamıyorum diyorsa hukuka gider mesaimi alamıyorum diyorsa işten ayrılır kıdem tazminatı bayram ve fazla mesailer iş mahkemeleri kararı ile işletme veya kurumlara yaptırım uygulanır işci laf olsun diye yada delegeler zırvalamış işine gelmiyorsa evet istifa et dingil 1 4 Yanıtla
  • ayd121212:
    Çözüme bak, maaşlar alınmış, mesailer ödenmemiş, çalışmak istenmiyorsa istifa edebilirmiş!!!!! Kardeşim fazla mesai ücreti ödemeyeceksen fazla mesai çalıştırmayacaksın insanları bu uslüp aynı zamanda yerlerde, tam bir amele çavuşu gibi cevap vermiş, bizde bunlara oy veriyoruz…. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir - Son Dakika
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