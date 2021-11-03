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Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika

Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor

03.11.2021 12:44

Edirne'nin Keşan ilçesinin belediye başkanı Mustafa Helvacıoğlu, makam arabasıyla öğrencileri okullarına bırakıyor. Her gün sırasıyla iki öğrenciyi okullarına götüren Helvacıoğlu, "Gençlerle mahalle toplantıları da yapıyoruz. Bunların sonuçlarını görmeye başladık. Gençlere göre yön bulmamız gerektiğine inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun gençlerin sorunlarını dinlemek adına hayata geçirdiği proje takdir topluyor. Her gün sırasıyla 2 öğrenciyi okuluna bırakan Helvacıoğlu, hem gençlerle sohbet ediyor hem de Keşan'ın sorunlarını en genç sakinlerinden dinliyor. Helvacıoğlu, sınıftaki diğer öğrencilere iyi dersler diledikten sonra belediyeye işinin başına dönüyor.

"GENÇLERİN FİKİRLERİNE ÖNEM VERİYORUZ"

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yerel yönetimler olarak gençleri geleceğe hazırlamak için çaba sarf ettiklerini söyledi. Gençlerin fikirlerine önem verdiklerini belirten Helvacıoğlu, "Canla başla onlar için çalışıyoruz. Çünkü akıllı şehirlerin temelinde onların olacağının bilincindeyiz. Hem şehrimizi hem de çocuklarımızı geleceğe ve dünyaya hazırlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor

"HAYALLERİNİ VE HEDEFLERİNİ DİNLİYORUM"

Helvacıoğlu, gençlerle iletişimin daha da artırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençlerle mahalle toplantıları da yapıyoruz. Bunların sonuçlarını görmeye başladık. Gençlere göre yön bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Kültürde, sporda, sanatta ve kariyer noktasında şehrin yaşam konforu çerçevesinde olumlu sonuçlar almaya başladık. Gençlerle okul yolunda araçta konuşuyorum, fikirlerini bana aktarıyorlar. Çok çalışmaları gerektiğini ve tek çarenin çalışmak olduğunu ifade ediyorum. Onların hayallerini ve hedeflerini dinliyorum."

Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor

"HANGİ KURSLARIN YAPILACAĞINI SORDUK"

Belediye başkanının aracıyla okula getirdiği Rasim Ergene Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yıldırım da Helvacıoğlu'nun öğrencileri sırayla okula bıraktığını anımsattı.

Okul yolunda ilçede yapılması gerekenler ve gelecek planları hakkında konuştuklarını belirten Yıldırım, "Gençlik Merkezi ile ilgili sorular sorduk yolculuğumuz boyunca. Hangi kursların olacağını merak ettik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Eski ve bugünkü Keşan'a bakıyoruz, Keşan sanki yeniden doğmuş gibi. Başkanımız gençlerin fikirlerine önem veriyor, bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor

"BAŞKANIMIZIN PROJESİ BİZİ MUTLU EDİYOR"

Aynı okulun 8. sınıf öğrencisi Nida Kuş da ilçede gençlerle ilgili birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. İlçede çevre duyarlılığı, kültür ve sanatla ilgili değişim yaşandığını vurgulayan Kuş, "Biz de bunu destekliyoruz. Belediye başkanının okula gelerek bizimle sırada beklemesi, İstiklal Marşı'nı okuması, bizi okula kadar getirmesi ve fikirlerimizi dinlemesi bizi çok mutlu ediyor. Belediye başkanı geleceğe yön verecek olan Z kuşağına önem veriyor." diye konuştu.

Herkesin içinden belediye başkanının inmesini beklediği makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaşanıyor
Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanının makam aracından inen öğrenciler şaşkınlık yaratıyor - Son Dakika
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